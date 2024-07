Karolina Gilon jest bardzo ciekawa tego, jak rozwinie się program "Projekt Lady" z udziałem niegrzecznych dziewczyn, które chcą się zmienić w damy pod czujnym okiem Małgorzaty Rozenek. Modelka uważa, że każda z kobiet trochę pali, klnie i pije, ale trzeba znać umiar:

Która z dziewczyn nie zapali, nie wypije, nie przeklnie? Każda z nas! Te, które są w programie, robią to notorycznie i wulgarny sposób, ale to nie jest chęć zapanowania nad tym, żeby ze wszystkich zrobić super kobiety, to jest po prostu show. - mówi Karolina Gilon.