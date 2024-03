To już oficjalne! Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński po raz pierwszy pojawili się publicznie po ogłoszeniu swojego związku. Para nie szczędziła sobie czułości na widowni "Tańca z gwiazdami", a prowadząca "Love Island" chętnie opowiedziała o ich relacji. Jak wyglądała ich pierwsza randka? Prezenterka zdradziła nam szczegóły.

Karolina Gilon jest prowadzącą "Love Island" i sama przenigdy nie zakładała, że również uda jej się znaleźć drugą połówkę na "Wyspie Miłości". Od jakiego czasu Gilon jest w związku z Mateuszem Świerczyńskim, który szukał miłości w 7. edycji show. Para spotyka się już od dłuższego czasu, ale postanowili zachować to w tajemnicy.

Nic jednak nie umknie uwadze internautów, którzy już od dłuższego czasu podejrzewali, że coś jest między nimi. Zakochani postanowili oficjalnie się ujawnić, a podczas niedzielnego odcinka "Tańca z Gwiazdami", po raz pierwszy pokazali się razem publicznie. W rozmowie z Party.pl Karolina opowiedziała o pierwszej randce z Mateuszem.

To było bardzo przełomowe w naszej relacji, bo z takiego koleżeństwa przeszło to na relację romantyczną, czego się oboje nie spodziewaliśmy dlatego, że to było dla nas ogromne zaskoczenie. Ja powiem szczerze, że gdy przyszła mi taka myśl, że Mateusz podoba mi się bardziej niż jako kolega to troszeczkę tak próbowałam to od siebie odrzucać

— zdradziła Karolina Gilon.