Od niedawna głośno jest wokół życia prywatnego Karoliny Gilon, a to wszystko przez to, że prowadząca "Love Island" ujawniła, że spotyka się z Mateuszem Świerczyńskim - uczestnikiem 7. edycji "Wyspy miłości". Jak wiadomo, Mateusz opuszczając willę "Love Island" tworzył relację z Sandrą Dorsz, którą poznał właśnie w tym programie. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z jego byłą partnerką. Co Sandra Dorsz sądzi o relacji Matuesza i Karoliny Gilon? Padła szczera odpowiedź!

Sandra Dorsz o związku Karoliny Gilon i Mateusza z "Love Island"

Już jakiś czas temu związek Karoliny Gilon i Mateusza skomentowała Alicja z "Love Island", z którą uczestnik "Wyspy miłości" tworzył relację na początku swojej przygody w programie. Teraz z kolei głos zabrała Sandra Dorsz, z którą Mateusz dotarł do finału programu i jeszcze przez pewien czas tworzył relację po zakończeniu udziału w show. Jak zatem Sandra patrzy na to, że Karolina Gilon związała się z uczestnikiem "Love Island", z którym ona kiedyś była blisko?

Czy uczestnik, czy ktokolwiek, to najważniejsze jest to, żeby po prostu obie osoby w relacji były szczęśliwe. Myślę, że są szczęśliwi, skoro są ze sobą, więc ja trzymam kciuki cały czas i wspieram i moim zdaniem super! - przyznała wprost w naszej rozmowie Sandra Dorsz

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Sandra Dorsz? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

