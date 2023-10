Kara i Marcin, których mieliśmy okazję poznać w trzeciej odsłonie hitowego show "Hotel Paradise" mają prawdziwe powody do radości. Popularna para podzieliła się dobrymi wieściami. To właśnie tam wylądował obszerny wpis, w którym bohaterowie show wyjaśnili, o co chodzi. Koniecznie sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise 3": Kara i Marcin dzielą się nowiną

Gwiazdy poprzednich edycji dały o sobie przypomnieć w specjalnym sezonie "Hotelu Paradise All Stars". W edycji specjalnej mogli jednak wystąpić jedynie single. A co dzieje się o tych, którzy odnaleźli miłość w programie? Kara i Marcin z "Hotelu Paradise 3" właśnie opublikowali zaskakujący wpis. Jeszcze niedawno fani zastanawiali się czy związek Kary i Marcina z "Hotelu Paradise 3" to już przeszłość. Jednak nic z tych rzeczy.

Kara i Marcin z "Hotelu Paradise" właśnie świętują swoją 2. rocznicę związku. Kiedy ich miłość kiełkowała na oczach widzów, mało kto dawał im szanse. Oni jednak wierzyli w swoje uczucia i są szczęśliwi do dzisiaj. Z okazji 2. rocznicy na profilach zakochanych wylądował obszerny, romantyczny post:

- Dziś obchodzimy drugą rocznicę naszego związku! W ciągu tych dwóch lat były niezapomniane chwile, które zbudowały naszą relację. Cieszymy się, że mieliśmy okazję się poznać i przeżywać życie razem. To niesamowite, jak czas szybko płynie, a nasza miłość rośnie w siłę. Wspólnie pokonaliśmy wiele wyzwań i trudności, wzmacniając naszą więź. Twój wkład, wsparcie i miłość są nieocenione i sprawiają, że nasze życie jest pełne radości - napisali.

Uczestnicy potwierdzili, że pomimo upływu czasu ich miłość nabiera na sile. Zakochani nie mogą się także doczekać kolejnych, wspólnych lat:

- Nie mogę się doczekać, co przyniesie nam przyszłość. Jesteśmy gotowi, by kontynuować naszą wspaniałą podróż, budując wspomnienia i dzieląc się miłością. Dziękuję, że jesteś częścią mojego życia. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej drugiej rocznicy! Niech ta miłość trwa wiecznie! ❤️???? - skwitowali.

Pod uroczym postem posypały się liczne komentarze i gratulacje:

- Cudowni dużo, dużo miłości ????

- Ostatnio oglądałam wasza edycję. Pięknie się to oglądało jak Marcin na ciebie patrzył

- Ulubiona para z Hotelu Paradise❤️

- Tylko wam kibicować❤️ wasze uczucie i to jak na siebie patrzycie coś cudownego

- Bardzo kibicuje od początku ! Jeszcze wiele takich rocznic ????

