Krystian Ferretti, którego mieliśmy okazję poznać w trzeciej odsłonie "Hotelu Paradise" z chęcią dzieli się z fanami informacjami ze swojego życia prywatnego. Tym razem przekazał im niespodziewaną, dobrą nowinę. Pod jego najnowszym postem posypały się więc liczne gratulacje!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy mówią o nowej, nietypowej odsłonie "Hotelu Paradise All Stars", w której naprawdę sporo się dzieje. W tej edycji mamy okazję oglądać dobrze znanych i lubianych uczestników z poprzednich edycji. Ostatnio z programem po wielkiej awanturze pożegnała się Basia, która w trzeciej odsłonie miłosnego show doszła do wielkiego finału u boku Krystiana Ferretti. Pomimo faktu, że ich związek zakończył się bardzo szybko, to jednak okazuje się, że w życiu miłosnym Krystiana sporo się dzieje! Były uczestnik od jakiegoś czasu jest w związku z piękną Oliwią. Krystian z "Hotelu Paradise 3" uwielbia dzielić się z fanami wspólnymi kadrami z ukochaną. Tym razem z kolei zaskoczył ich swoim wpisem!

Zobacz także: "Hotel Paradise All Stars": Klaudia El Dursi komentuje odpadnięcie Basi i zdradza kulis show

Na profilu uczestnika "Hotelu Paradise" pojawił się następujący wpis:

Następnie ten skierował swoich fanów na instagramowy profil ukochanej, gdzie wszystko stało się jasne:

- I said yes in heaven ????! [Powiedziałem tak w niebie]

To dopiero początek naszej historii, która od początku nie należała do tych tradycyjnych. Od momentu naszego poznania spędzamy ze sobą każda chwile. Wielu pytało jak wy dajecie radę być ze sobą mieszkać i razem pracować? No cóż, to chyba po prostu prawdziwa MIŁOŚĆ [...] @krystianferretti KOCHAM CIĘ - napisała.