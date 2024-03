Wiktorię Żmudę-Trzebiatowską widzowie "Rolnik szuka żony" rozpoznali już w zwiastunie. 23-latka robi karierę w sieci dzieląc się rolniczym kontentem. W przeszłości marzyła by być aktorką, jednak dziś nie wyobraża sobie życia poza wsią i rezygnacji ze swojej rolniczej pasji i działalności. Chociaż jest jeszcze młoda to pokłada ogromne nadzieje w tym, że to właśnie w "Rolnik szuka żony" odnajdzie miłość swojego życia.

Wiktora Żmuda-Trzebiatowska w "Rolnik szuka żony"

Za nami zerowy odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony", w którym poznaliśmy rolników i rolniczki, którzy zdecydowali się poszukać miłości w programie. To pierwszy raz w historii, kiedy w odcinku znalazły się aż trzy kobiety. Okazuje się, że wśród nich do "Rolnik szuka żony" zgłosiła się influencerka.

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska jest 23-letnią Pomorzanką.

W Rolniku poszukuje faceta rodzinnego, ciepłego, pomocnego i opiekuńczego, obdarzonego nienagannym uzębieniem, niebagatelnym poczuciem humoru, pewnego siebie, i lubiącego aktywny tryb życia. Dobrze by było, gdyby była to osoba związana z wsią i rolnictwem nie jest jednak warunek konieczny.

Fot. Piotr Matey Fremantle

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" ukończyła rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na co dzień mieszka z rodzicami i zajmuje się pracą na 25 hektarowym gospodarstwie. Zajmuje się chowem trzody chlewnej a także pracuje na polach pszenicy. Dlaczego zdecydowała się wziąć udział w "Rolnik szuka żony"?

Starałam się budować jakieś relacje, jednak to nie było to. Zabrakło pewnych rzeczy. Myślę, że ten program da mi szansę. Byłam w dwóch związkach, trwały one po kilka miesięcy. Chciałabym stworzyć taką partnerską relację opartą na szacunku, na zaufaniu, pracy razem. Nie chcę też ograniczać drugiej osoby, że tylko bym ją usidliła tutaj na tym gospodarstwie.

Fot. Piotr Matey Fremantle

Jakiego mężczyzny szuka Wiktoria z "Rolnik szuka żony"?

Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny ewentualnego wybranka, to bruneci średniego wzrostu mile widziani, jednak przede wszystkim w mężczyźnie szuka dojrzałości i przede wszystkim chęci zbudowania trwałej relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaangażowaniu i wspólnej radości ze swoich osiągnięć. - czytamy w informacji prasowej.

Z "zerowego" odcinka "Rolnik szuka żony" dowiadujemy się także, że 23-letnia Wiktoria mogłaby mieć maksymalnie 2 lata młodszego partnera, a ta górna granica kończy się przy 30-stce. Wiktoria chciałaby także, by jej przyszły partner przeprowadził się do niej na gospodarstwo.

Zobacz także: Oto zwiastun nowego "Rolnik szuka żony". Tak wyglądają nowi uczestnicy

Fot. Piotr Matey Fremantle