Rywalizacja w Taniec z Gwiazdami nabiera tempa - w grze o upragnioną Kryształową Kulę pozostało już tylko 10 par. Każdy kolejny odcinek przynosi coraz więcej emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i występów na najwyższym poziomie. Jak tym razem poradzą sobie uczestnicy? Kto zachwyci jurorów perfekcyjną techniką i sceniczną charyzmą, a kto będzie musiał zmierzyć się z surową oceną? Zobaczcie sami.

Kto wystąpi w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Podczas poprzedniego odcinka specjalnego Tańca z Gwiazdami uczestnicy wystąpili na parkiecie w towarzystwie swoich bliskich, a produkcja zdecydowała, że nikt nie odpadnie z rywalizacji. Szybko jednak stało się jasne, że taka decyzja nie pozostanie bez konsekwencji. Już w kolejnym odcinku zasady ulegną zmianie. Tym razem z programem pożegnają się aż dwie pary, co oznacza znacznie większą stawkę i presję dla wszystkich uczestników.

W 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" wystąpią:

Sebastian Fabijański - Julia Suryś;

Magdalena Boczarska - Jacek Jeschke;

Paulina Gałązka - Michał Bartkiewicz;

Gamou Fall - Hanna Żudziewicz;

Mateusz Pawłowski - Klaudia Rąba;

Kacper „Jasper” Porębski - Daria Syta;

Kamil Nożyński - Izabela Skierska;

Piotr Kędzierski - Magdalena Tarnowska;

Natalia „Natsu” Karczmarczyk - Wojciech Kucina;

Iza Miko - Albert Kosiński.

5. odcinek "Tańca z Gwiazdami" pod hasłem "Guilty pleasure"

Okazuje się także, że uczestnicy mogli wybrać własne utwory do choreografii przygotowanych na piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami", który upłynie pod hasłem "Guilty pleasure". Wśród propozycji znalazły się między innymi "Halo tu Londyn" zespołu Weekend, "Ev'ry Night" Mandaryna czy "Dżaga" grupy Virgin. Przy takich hitach można spodziewać się dużej dawki energii i emocjonujących występów na parkiecie.

Zobacz także: