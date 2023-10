Jakiś czas temu Joanna Opozda zorganizowała huczną imprezę w klubie z okazji swoich 35. urodzin. Wśród gości znalazła się Julia Wieniawa, co wzbudziło prawdziwą sensację. Nie jest bowiem tajemnicą, że przez jakiś czas obie aktorki (oraz byłe partnerki Antka Królikowskiego) były nieco skonfliktowane. Co się stało? Pamiętacie?

Okazuje się, że poszło o... ubrania. Kiedy Joanna Opozda była jeszcze z Antkiem Królikowskim, na jedną z imprez ubrała się bardzo podobnie jak wcześniej Julia Wieniawa na nagrania do "Top Model". Ta nie zostawiła tego bez komentarza, pisząc, że "fajnie być inspiracją modową dla innych aktorek". Opozda nie pozostała jej dłużna!

Po latach obie uznały, że cały ten konflikt jest bez sensu. Niedawno w rozmowie z Party.pl Opozda zapewniała:

- To było dawno temu, poszło o jakąś głupotę, doszłyśmy do wniosku, że to było bez sensu i bardzo się teraz lubimy.