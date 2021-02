To już pewne! W jury 3. edycji "Dance Dance Dance" obok Idy Nowakowskiej zasiądą Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola! Nowi jurorzy zastąpią na tym stanowisku Annę Muchę i Roberta Kupisza, którzy oceniali uczestników show w poprzedniej edycji. Skąd taki wybór?

Nowi jurorzy w trzeciej edycji "Dance Dance Dance"!

Dlaczego w show nie zobaczymy już Roberta Kupisza i Anny Muchy? Jakiś czas temu projektant mody, ale i zawodowy tancerz, poinformował widzów:

Chciałem zrobić sobie dłuższe wakacje przed nowymi kolekcjami. Mam ich w tym roku aż sześć. Nie jestem aż tak elastyczny z terminami. Pozdrawiam z plaży, kibicuję nowym uczestnikom i oczywiście jurorom - tłumaczył swoje odejście Robert Kupisz w rozmowie z portalem Pudelek.pl.

Nie jest również tajemnicą, że TVP niemal w ostatniej chwili zrezygnowała z podpisania umowy z Anną Muchą. Podobno gwiazda była... zbyt kontrowersyjna – nigdy nie bała się mówić wprost o swoich poglądach i sympatiach politycznych. W social mediach relacjonowała m.in. udział w Strajku Kobiet i głośno komentowała sytuację w naszym kraju. Czy właśnie za to zapłaciła utratą pracy?

Miałam świadomość, że może tak się stać. Trudno, oby to była dobra zmiana – powiedziała w rozmowie z „Party” aktorka.

Nowy skład jurorski do ostatniej chwili był trzymany w ścisłej tajemnicy. Plotkowano, że to miejsce mieli zająć m.in. Katarzyna Cichopek-Hakiel i jej mąż Marcin Hakiel, typowano też Rafała Maseraka i Stefano Terrazzino. Okazało się jednak, że żadne z giełdy nazwisk się nie sprawdziło. Dlaczego TVP wybrała właśnie Joannę Jędrzejczyk i Agustina Egurrolę?

Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola nowymi jurorami "Dance Dance Dance"

Okazuje się, że TVP od samego początku programu chciała mieć w jury sportowca, który stoczył w życiu niejedną walkę o zwycięstwo oraz osoby, które o tańcu wiedzą wszystko. I to im się udało! Ze starego składu jury pozostała wymagająca Ida Nowakowska, której wnikliwe oko i ostre komentarze nie raz dały się we znaki uczestnikom poprzednich edycji. Obok niej miejsce zajmie Joanna Jędrzejczyk – trzykrotna zdobywczyni tytułu mistrzyni świata, dwukrotna zdobywczyni tytułu mistrzyni Europy oraz pięciokrotna zdobywczyni tytułu mistrzyni Polski w boksie tajskim, która niedawno uchyliła rąbka tajemnicy i poinformowała, że wystąpi w "dużym show TVP".

Asia wie, czym jest nadludzki wysiłek i pokonywanie własnych słabości. Jest odpowiednią osoba na odpowiednim miejscu. Jesteśmy pewni, że widzowie pokochają ją za otwartość, naturalność i adekwatne do umiejętności oceny - usłyszeliśmy w produkcji "Dance Dance Dance".

Na trzecim fotelu jurorskim zasiądzie Agustin Egurrola – utytułowany tancerz, od lat także najlepszy i najbardziej rozpoznawalny choreograf w Polsce. Wcześniej widzowie mogli go zobaczyć m.in. w programach TVN "You Can Dance" i "Mam talent". Co ciekawe, Egurrola był związany z "Dance Dance Dance" od pierwszej edycji. To właśnie on jest głównym choreografem tanecznego show, a jego tancerze z grupy Volt przygotowują uczestników do występów na scenie. Od połowy lutego Agustin osobiście obserwuje gwiazdy programu podczas treningów, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w ocenach ich choreografii.

Kiedy rusza "Dance Dance Dance"? Kto zatańczy w trzeciej edycji?

Pierwszy odcinek "Dance Dance Dance" zobaczymy na początku marca na antenie TVP2, a swoich sił na parkiecie spróbują: prowadzący „Pytanie na śniadanie” Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy, znani z 7. edycji programu „Rolnik szuka żony” Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, wokalistka Roksana Węgiel z przyjaciółką Oliwią Górniak, aktorka Anna Matysiak i wokalista Stanisław Karpiel-Bułecka, znana z Kabaretu Czesuaf Olga Łasak, której partneruje przyjaciel Paweł Cieślak oraz influencerka Ola Nowak i kucharz Damian Kordas. Program poprowadzą Olek Sikora i Małgorzata Tomaszewska.

Jak myślicie, który duet wygra show i zgarnie nagrodę główną 100 tysięcy złotych?

Joanna Jędrzejczyk i Agustin Egurrola debiutują w roli jurorów "Dance Dance Dance".

ONS/Instagram

Agustin Egurrola był jurorem w programach TVN: "You Can Dance" oraz "Mam talent"!

East News

W show nie zobaczymy już Anny Muchy!