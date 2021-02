Uczestnicy „Dance Dance Dance” na planie spotu! Roxie Węgiel nie do poznania! Wygra z Damianem Kordasem? 

Trzecia edycja programu "Dance Dance Dance" niedługo zagości w ramówce TVP. Od kilku tygodni uczestnicy tanecznego show ciężko trenują pod okiem najlepszych, polskich choreografów. Przygotowują się do odtworzenia najbardziej znanych na świecie klipów. Uczestnicy będą występować w parach, a także solo. Jakiś czas temu produkcja TVP opublikowała listę uczestników. Możemy być pewni, że trzecia edycja będzie zaskakująca, a na parkiecie zatańczą same gwiazdy!

Sesja ze spotu promującego "Dance Dance Dance 3". Ania i Paweł z "Rolnik szuka żony" przebrani za bohaterów musicalu "Money Money Money"!

Wiemy już, że w trzeciej odsłonie show umiejętności taneczne zaprezentują: prowadzący „Pytanie na śniadanie” - Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy, znani z siódmej edycji programu „Rolnik szuka żony” Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, wokalistka Roksana Węgiel z przyjaciółką Oliwią Górniak, aktorka Anna Matysiak i wokalista Stanisław Karpiel-Bułecka, znana z Kabaretu Czesuaf Olga Łasak, której partneruje przyjaciel Paweł Cieślak oraz influencerka Ola Nowak i kucharz Damian Kordas.

Zdjęcia zrobione podczas spotu promującego są odtworzeniem znanych kinowych produkcji. Uczestnicy pozują w klimacie takich dzieł jak : „La La Land”, „Mama Mia”, „Pulp Fiction”, „Money Money Money”, „Hair” i „Mężczyźni wolą blondynki”.

Zobaczcie efekty i poznajcie wszystkich uczestników:

Zobacz także: Anna Mucha została zwolniona z "Dance, Dance, Dance"! "Jest mi przykro i nie rozumiem tej decyzji"

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to para znana z programu "Rolnik szuka żony". Gdy tylko spotkali się na planie programu, od razu zaiskrzyło. Widzowie bardzo kibicowali ich relacji, więc wiadomość o tym, że Marta i Paweł są ze sobą także po finale, bardzo ich ucieszyła. Marta i Paweł mogą więc liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów. Czekamy z niecierpliwością, jak poradzą sobie w nowym wyzwaniu.

Mat. prasowe / fot. Waldemar Kompała

W nowej odsłonie programu zatańczy także gwiazda Roksana Węgiel, której towarzyszyć będzie jej przyjaciółka Oliwia Górniak. Dziewczyny podczas sesji wcieliły się w bohaterów filmu "Hair", jak Wam się podoba ich hippisowska odsłona?

Mat. prasowe / fot. Waldemar Kompała

Nastolatki mogą liczyć na wsparcie fanów.

Mat. prasowe / fot. Waldemar Kompała

Kolejni uczestnicy to wokalista i muzyk Sebastian Karpiel-Bułecka, który wystąpi z aktorką Anną Matysiak znaną z ról w filmach: "Listy do M." czy "Proceder". Podczas sesji zdjęciowej para uczestników wcieliła się w Mię i Vincenta, bohaterów kultowego "Pulp Fiction".

Waldemar Kompała

Czy góralska krew pomoże Sebastianowi w tanecznych zmaganiach?

Waldemar Kompała

Kolejną parą uczestników są prowadzący program "Pytanie na Śniadanie" Robert El Gendy i Małgorzata Opczowska, która w 2020 roku w "PnŚ" zastąpiła Marcelinę Zawadzką. Pochodząca z Krakowa dziennikarka i Robert El Gendy, który często mówił, że chciałby spróbować swoich sił w aktorstwie, pozowali do sesji w scenerii legendarnego musicalu "Mamma Mia".

Waldemar Kompała

Kolejną parą jest znana z kabaretu "Czesuaf" Olga Łasak, która do walki o 100 tysięcy złotych zaprosiła swojego przyjaciela Pawła Cieślaka. Olga jest aktorką kabaretową, musicalową i teatralną. Aktorka i jej przyjaciel pozowali do zdjęć w scenerii filmu "Mężczyźni wolą blondynki".

Waldemar Kompała

Para, która podczas sesji do spotu programowego wcieliła się w bohaterów oscarowego "La La Landu" to Ola Nowak i Damian Kordas. Ola Nowak jest influencerką i youtuberką. Jej droga do popularności rozpoczęła się od kanału Beksy, który współtworzyła od 2015 roku i należy do "AbstrachujeTV". Teraz jej profil na Instagramie obserwuje 1,5 miliona osób. Damian Kordas to także znany youtuber i kucharz.