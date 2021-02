"Dance Dance Dance": Robert Kupisz również żegna się z jurorowaniem w programie! "Będzie właściwa osoba za mnie" 

Zmiany w "Dance Dance Dance" wydają się nie mieć końca. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Anna Mucha, która zasiadała w jury w drugiej edycji programu, została zwolniona z tej funkcji przez zarząd TVP. Teraz okazało się, że za stołem jurorskim nie zobaczymy także Roberta Kupisza! Tę informację potwierdził sam Robert Kupisz, odpowiadając na pytanie fanki.

Te informacje potwierdziła również osoba z produkcji, w rozmowie z portalem Plotek.pl

W 3. edycji "Dance Dance Dance" czekają nas ogromne zmiany. Na początku dowiedzieliśmy się, że od teraz będziemy oglądać nowy duet prowadzących. Tamarę Gonzalez - Pereę oraz Tomasza Kammela zastąpią Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Wielkie zmiany zaszły również w składzie jurorskim. Najpierw dowiedzieliśmy się o zwolnieniu Anny Muchy. Aktorka przekazała te informacje na swoim Instagramie.

Przerwana lekcja jurorowania... Program DDD (Dance, Dance, Dance) to wspaniały i trudny format. Bycie jurorem to nie tylko zaszczyt, ale i frajda. Ostatecznie nic nie smakuje tak dobrze, jak zarabianie pieniędzy na mówieniu kolegom prosto w twarz, co się o nich myśli 😜 😈 zwłaszcza jak gorzej to znoszą 😂😈😜 nic dziwnego, ze ludzie chcieli to oglądać... Niestety właśnie dowiedziałam się, że decyzją „zarządu TVP” moja przygoda z tym programem została przerwana - napisała wprost Anna Mucha.