Już wiosną na antenie TVN będziemy mogli oglądać zupełnie nowy format! W sieci zaczynają pojawiać się pierwsze kadry z planu, obok których trudno przejść obojętnie. Tylko spójrzcie, w jakich strojach Anna Mucha i Michał Szpak promowali ostatnio nowe show.

Reklama

Anna Mucha i Michał Szpak na planie "Czas na Show: Drag Me Out"

Już za kilka tygodni ruszy "Drag Me Out" z Muchą i Szpakiem na pokładzie. Będzie to zupełnie nowy format, emitowany na antenie TVN, w którym znane gwiazdy (wyłącznie mężczyźni) będą uprawiać sztukę dragu pod okiem mentorek. Jak ostatnio się dowiedzieliśmy, pośród uczestników znaleźli się: Tomasz Karolak, Marcin Łopucki, Tadeusz Mikołajczak, Michał Mikołajczak, Dariusz Zdrójkowski oraz Kamil Szymczak.

Ich wykony będą natomiast oceniać jurorzy w składzie: Anna Mucha, Michał Szpak i Andrzej Seweryn, a samo show poprowadzi Mery Spolsky. Obecnie ruszają dopiero prace na planie i rozpoczyna się intensywna promocja formatu. Teraz mieliśmy okazję przyjrzeć się drobnym kadrom ze studia.

Dla Muchy i Szpaka jasne stało się, że "Czas na Show: Drag Me Out" rządzi się swoimi prawami, dlatego na planie nie ma mowy o klasycznych i nudnych stylizacjach. Jak zatem prezentowali się na nagraniach? Wokalista wybrał na tą specjalną okoliczność koszulkę na ramiączkach w swoim stylu, czyli z prześwitującego materiału, a do niej dobrał skórzane spodnie typu dzwony w kolorze czerwonym. Ania Mucha natomiast swoim strojem zdeklasowała kolegów i koleżanki.

Michał Szpak AKPA/Piętka Mieszko

Zobacz także: Mąż Skrzyneckiej w niebotycznie wysokich butach w "Drag Me Out"! Jego mina mówi wszystko

Zobacz także

Aktorka postawiła na długą, welurową spódnicę w kolorze butelkowej zieleni, którą zdecydowanie jednak przyćmiła góra, czyli bluzka, z pokaźnym dekoltem, w kolorze neonowego różu i z ogromnymi, bufiastymi rękawami. Na pierwszy rzut oka stylizacja Ani mogła przypominać strój hiszpańskiego toreadora!

Anna Mucha AKPA/Piętka Mieszko

W przeciwieństwie do Michała i Ani, Mery Spolsky poszła w klasyczną czerń, ale z pazurem. Wybrała długą, skórzaną spódnicę, krótki top i prześwitujące nakrycie zrobione ze srebrnych gwiazd.

Reklama

Jak oceniacie ich stylizacje?

Mery Spolsky AKPA/Piętka Mieszko