Kacper "Jasper" Porębski jako popularny influencer oraz TikToker został jedną z najpóźniej ogłoszonych gwiazd najnowszej, 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Fani młodego twórcy mogli zobaczyć już jego emocjonalną reakcję na wieść o potwierdzeniu jego udziału w programie, lecz to inny filmik przykuł uwagę wszystkich. Wszystko przez zdradzenie do tej pory ukrywanego sekretu.

Jasper zdradza długo ukrywany sekret "Tańca z gwiazdami"

Kacper "Jasper" Porębski od lat buduje swoją mocną markę osobistą w internecie, dodając przede wszystkim humorystyczne filmiki w swoich mediach społecznościowych. Kiedy produkcja "Tańca z gwiazdami" oficjalnie potwierdziła jego udział w programie, nie musiał już ukrywać przed internautami radosnych wieści. Przyznał, że wystąpienie w kultowym telewizyjnym formacie jest spełnieniem jego marzeń. We wzruszającym filmiku pokazał, jak zareagował na telefon od produkcji telewizyjnego show i zdradził, że natychmiastowo podzielił się tą informacją z mamą, która wiernie wspiera go na każdym etapie kariery.

W jednym z ostatnich z filmików Jasper po raz kolejny odniósł się do tego, jak "Taniec z gwiazdami" zmieni jego życie w najbliższym czasie. Na swoim TikToku udostępnił dynamiczne wideo, na którym wprost pokazał, jak dowiedział się o tożsamości swojej tanecznej partnerki. Do tej pory okoliczności poznawania się gwiazdy i tancerza w programie były owiane tajemnicą, a w niektórych edycjach mogliśmy nawet zobaczyć pierwsze, pełne ekscytacji spotkanie tanecznych duetów dopiero na sali treningowej.

W tym roku uczestnicy "Tańca z gwiazdami" najprawdopodobniej dowiedzieli się o tym, z kim zatańczą, już wcześniej. Jasper pokazał na filmiku, że informację o tym, że jego taneczną trenerką zostanie Daria Syta, otrzymał mailowo. Na nagraniu pokazał ekran swojego laptopa z otwartą skrzynką mailową i przeczytał:

Twoją parą w programie będzie Daria Syta.

Influencer od razu po przeczytaniu tej informacji uzewnętrznił swoją radość i ekscytację, a także zaznaczył, że Syta w jednej poprzednich edycji stworzyła taneczną parę z Maciejem Musiałem.

To tego najbardziej boi się Jasper w "Tańcu z gwiazdami"

W naszym wywiadzie podczas wiosennej ramówki Polsatu Kacper "Jasper" Porębski nie krył swoich emocji związanych z wzięciem udziału w najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami". Zdradził między innymi, że o ile jest przyzwyczajony do komentarzy internautów dotyczących jego twórczości w mediach społecznościowych, to usłyszenie krytyki "twarzą w twarz" od jurorów programu będzie dla niego nie lada wyzwaniem.

Zobacz także: