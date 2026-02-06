Kacper „Jasper” Porębski, 23-letni idol TikToka z 2,8 mln fanów dołączył do 18. edycji „Tańca z Gwiazdami, a teraz w wywiadzie dla Party.pl mówi o swoich obawach w związku z udziałem w show, rekacji najbliższej rodziny i zdradza, w jaki sposób przekazł swojej babci, że wystąpi w tanecznym hicie Polsatu. A kto budzi w nim największe obawy? "Jasper" mówi wprost:

W całym programie największy respekt budzi we mnie Iwona.

Kacper "Jasper" Porębski zdradził, jak bliscy zareagowali na jego udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Influencer nie ukrywa, że jest bardzo rodzinną osobą i w wywiadzie dla Party.pl przyznał, że zdanie bliskich w kontekście udziału w "Tańcu z Gwiazdami" było dla niego bardzo ważne.

Powiem szczerze, że to było dla mnie najważniejsze. Pierwsze co, to od razu zadzwoniłem do mojej mamy: 'Będę w Tańcu z Gwiazdami'. Nadal myślę, że moja babcia i dziadek nie zdają sobie sprawy, że to wszystko się dzieje, że jakkolwiek ktoś mnie ogląda. wyznał 'Jasper'

Okazuje się, że gwiazdor internetu wybrał zaskakujący sposób, aby o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" poinformować swoją rodzinę.

Dowiedziałem się przed Wigilią, więc na Wigilii puściłem nam muzyczkę ( przyp. red. z 'Tańca z Gwiazdami') i powiedziałem, że mają zgadywać... Finalnie nikt nie zgadł, ale musiałem im powiedzieć. Babcia chyba nigdy nie była tak zszokowana niczym. Oni oglądają wszystko, na pierwszym miejscu 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo', a na drugim wydaje mi się 'Taniec z Gwiazdami'

Kacper „Jasper” Porębski o obawach w "Tańcu z Gwiazdami"

Kacper „Jasper” Porębski przyznał też, że choć nie dotyka go hejt w sieci, to obawia się krytyki od jurorów "Tańca z Gwiazdami". Nie ukrywa, że nie chciałby odpaść w pierwszym odcinku, a jurorką, która budzi w nim największy respekt jest oczywiście... Iwona Pavlović.

Chyba najbardziej boję się jurorów, bo to jest pierwszy raz taka opinia twarz w twarz. W komentarzach to ci ludzie komentują i ten hejt po mnie spływa, ale na żywo jak ktoś to powie... Myślę, że jak Iwona mi powie, że źle trzymam nogi, a ja całe dwa tygodnie będę trenował, to będzie mnie to bolało.

A jakby zareagował na otrzymany "1" punkt? TikToker mówi wprost:

Jak oni pokażą '1' to nie wiem, zapadnę się pod ziemię po prostu.

Kacper „Jasper” Porębski obawia się słów: "TikTok znów wygrał"

Do tej pory w każdej edycji, gdzie pojawiali się influencerzy, którzy zawsze docierali do finału, pojawiały się zarzuty, że "internet zawsze wygrywa". "Jasper" obawia się tego typu krytyki pod swoim adresem? Influencer mówi wprost, że tym razem jest aż dwójka influencerów, więc nie będzie to takie oczywiste, kto przejdzie do finału, a poza tym podkreśla, że konkurencja jest naprawdę duża:

Konkurencja w tej edycji jest tak duża, że ja jak poznałem tych wszytskich ludzi, to nie jestem pewien kto będzie w finale.

