Jaqueline skradła serca widzów w programie "Love Island". Widzowie kibicowali jej parze z Bartkiem i zakładali, że mają duże szanse na miłość po programie. Okazało się jednak inaczej, para się rozstała, gdy wyszło na jaw, że Bartek i Karolina mają się ku sobie. Teraz uczestniczka show pokazała zdjęcie w objęciach tajemniczego mężczyzny. Myślicie, że to coś poważnego?

Jaqueline z "Love Island" w objęciach tajemniczego mężczyzny

Bez wątpienia 8. edycja "Love Island" zakończyła z niezłym przytupem. Jaqueline i Bartek byli postrzegani jako jedna z najsilniejszych par w programie, nawet ich rodziny zaakceptowali ich związek. Jednak tuż po finale, uczestniczka show przyłapała swojego partnera w łóżku ze swoją byłą partnerką. Jaqueline opowiedziała wszystko na Instagramie, a widzowie bez wahania stanęli po jej stronie. Po krótkim milczeniu Bartek z "Love Island" wydał oświadczenie, twierdząc, że nie zdradził Jaqueline, ponieważ nigdy nie byli w związku.

Cała afera odbiła się echem w mediach. Teraz Karolina i Bartek z "Love Island" nie kryją swojego szczęścia po programie i zdradzili, że postanowili dać sobie szanse. Co słychać u Jaqueline? Okazuje się, że uczestniczka miłosnego show również znalazła kogoś wyjątkowego. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie w objęciach tajemniczego mężczyzny, niestety nie widać, kim on jest, ponieważ stoi tyłem i ma na sobie kaptur. Myślicie, że to były uczestnik z Wyspy Miłości?

Jaqueline z "Love Island" po programie skupia się na swojej pracy w modellingu i często pokazuje to, co u niej słychać. Myślicie, że wkrótce powie więcej o tajemniczym mężczyźnie ze zdjęcia?