Jaqueline i Bartek z "Love Island" byli jedną z najsilniejszych par w programie, a przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Po finale uczestniczka przyłapała swojego partnera na czułościach z Karoliną, co oczywiście bardzo ją zaskoczyło. Internauci skrytykowali postawę Bartka i Karoliny, którzy teraz chętnie chwalą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Teraz uczestnik postanowił wydać oświadczenie w tej sprawie. Na jego profilu pojawił się wpis, w którym ujawnił kulisy swojej relacji z Jaqueline.

Nie da się ukryć, że 8. edycja "Love Island" zakończyła się naprawdę mocnym przytupem. Bartek i Jaqueline tworzyli parę w programie, która urzekła widzów i zdobyła drugie miejsce w finale. Nikt jednak nie spodziewał się tego, co stało się potem. Jaqueline z "Love Island" ujawniła, że zastała Bartka w łóżku z Karoliną. Uczestniczka opowiedziała o wszystkim na swoim Instagramie, na którym otrzymała wiele wsparcia od internautów. Teraz Bartek postanowił oficjalnie zabrać głos i wydał oświadczenie. Uczestnik twierdzi, że jego para z Jaqueline przechodziła problemy, co nie zostało wyemitowane w telewizji, a jego partnerka była na niego zamknięta.

Nie da się zaprzeczyć, że moja para programowa została przedstawiona widzom wybitnie pozytywnie, co jednak nie do końca odzwierciedlało rzeczywistość. (...) Osobiście ciężko było mi się zaangażować na 100% w relacje z Jaqueline. Wynikało to m.in. z tego, że była ona zamknięta na mnie, mało o sobie mówiła, tłumacząc to obecnością kamer. Nie zgadzaliśmy się ze sobą w wielu kwestiach i niemalże codziennie były między nami sprzeczki, co nie było praktycznie w ogóle wyemitowane w programie

— napisał Bartek w oświadczeniu.