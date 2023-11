Karolina to jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Love Island 8". Nic więc dziwnego, że widzowie nadal chętnie śledzą jej losy i z uwagą przyglądają się jej życiu po programie. Tym razem charyzmatyczna bohaterka "Wyspy miłości" postanowiła zaskoczyć swoich obserwatorów odmienionym wizerunkiem. Zobaczcie, na jakie zmiany zdecydowała się Karolina!

"Love Island 8": Karolina pokazała się w nowej fryzurze

Karolina dotarła do finału "Love Island 8" u boku Rafała, jednak jak wiadomo, tuż po zakończeniu show odżyła jej relacja z Bartkiem. Para jeszcze przed powrotem do Polski zbliżyła się do siebie i do dziś kontynuuje swoją relację. Choć początkowo spadło na tę dwójkę sporo gorzkich słów, to jednak dziś wielu fanów kibicuje ich związkowi i przyznaje wprost, że Karolina i Bartek wydają się być naprawdę doskonale dobraną parą.

Ostatnio zakochani wybrali się na galę "Clout MMA 2" i to właśnie wtedy Karolina zaprezentowała wszystkim swój odmieniony look. Zobaczcie sami, jak teraz wygląda.

Jak możemy zauważyć na nowych zdjęciach, Karolina z "Love Island 8" jeszcze bardziej przyciemniła swoje włosy, a także znacząco je przedłużyła. Teraz na jej głowie widzimy długi, gęsty, wysoko zawiązany, czarny kucyk. Myślicie, że Karolina zdecyduje na dłużej zostać w takiej fryzurze, czy jednak to tylko chwilowe zmiany?

Fanom Karoliny najwyraźniej bardzo spodobała się ta metamorfoza, ponieważ zostawili uczestniczce "Love Island 8" mnóstwo komplementów.

Ślicznie Karolcia

Mega pięknie

Piękna jesteś - piszą internauci.

Przypomnijmy, że ostatnio głośno było też o wielkiej metamorfozie Walerii z 3. edycji "Love Island". A Wy, śledzicie losy bohaterek "Love Island" po zakończeniu programu?