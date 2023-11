Sofi z „Love Island” spotykała się z Fabijańskim?!

8. edycja „Love Island” była pełna zaskakujących zwrotów akcji, a po finale największe zainteresowanie wzbudziła relacja Karoliny i Bartka. Teraz się okazuje, że emocje wzbudza też postać Sofi. Gwiazda 8. edycji "Wyspy miłości" miała w przeszłości relację z Sebastianem Fabijańskim? Sofi wyznała prawdę!

Sofi z „Love Island” w rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła, co łączyło ją z Sebastianem Fabijańskim. Będziecie zaskoczeni odpowiedzią...

Kiedyś w ogóle wzięłam telefon i patrzę, kto tu do mnie napisał. Czy to jest jakiś 'joke'? I rzeczywiście napisał do mnie Sebastian. Zaczęliśmy sobie coś tam gadać... i po prostu się spotkaliśmy.

powiedziała wprost Sofi.