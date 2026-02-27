Nagła decyzja Janusza o opuszczeniu programu "Farma" wywołała ogromne emocje zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Sytuacja miała miejsce tuż po ogłoszeniu, kto stanie do pojedynku o przetrwanie. Kiedy emocje po wyborze osób do pojedynku były jeszcze gorące, to Janusz zrzucił na nich prawdziwy hit. Internauci sugerują, że mógł podjąć taką decyzję po tym, co powiedziała mu Agnieszka i miał dość! Aga, choć początkowo wzbudzała sympatię, teraz fani "Farmy" piszą wprost, że pokazuje swoją prawdziwą twarz. Wszystko kręci się wokół wzajemnych oskarżeń o wypuszczenia kucyka...

Janusz opuścił "Farmę"

W swoim krótkim przemówieniu Janusz dał do zrozumienia, że jego decyzja nie była impulsywna, a rodziła się w nim przez kilka dni. Wprost przyznał, że powodem rezygnacji z programu była tęsknota za rodziną i dziećmi. "Przez parę dni już się kotłowało w tej mojej głowie, tęsknota za tymi dzieciami i się wykotłowało". Poprosił o uszanowanie decyzji i zapowiedział, że wyjaśni szczegóły w pozostawionym liście, który być może rzuci nowe światło na całą sytuację z jego odejściem.

Odejście Janusza z "Farmy" nastąpiło w trudnym momencie dla całej grupy. W programie pojawili się niedawno nowi uczestnicy, a wymagające zadania oraz frustracja związana z codziennymi obowiązkami nasiliły napięcie wśród farmerów.

Afera po ogłoszeniu nominacji na "Farmie". Fani piszą o Januszu

W piątkowym pojedynku na pewno stawią się Agnieszka i Ewa oraz być może Ola, która choć sama się zgłasza, to jednak Ewa podejmie ostateczną decyzję. Aga w rozmowie z Januszem i Karoliną w mocnych słowach powiedziała do górala, że najpierw wyrzucił Wojtka, a teraz ją, mówiąc najprawdopodobniej o zarzutach do Janusza, który jej zdaniem pozwolił uciec kucykowi. Nie wszyscy wierzą, podobnie jak Aga, że nie widział uciekającego kucyka, przez którego to ona została ukarana.

Niedługo po mocnych słowach Agnieszki góral zdecydował się opuścić program, a internauci nie wierzą w powody jego odejścia, jakie przedstawił pozostałym:

Jezu co wy robicie , to była wina Janusza więc to on powinien iść do pojedynku a nie Agnieszka

Ale Janusz uciekł bez honoru przed pojedynkiem.

Jeszcze wygarnęła wszystko góralowi, że aż mu w pięty poszło. Ani jednego słowa na swoją obronę nie wydusił z siebie. Może to właśnie po tej sytuacji poddał się i dlatego opuścił Farmę, zasłaniając się dziećmi. Wyrzuty sumienia dotyczące wystawienia i ostatecznego wyrzucenia Wojtka z programu, plus wyrzuty sumienia,związane z ucieczką kucyka dały o sobie znać. - pisze jeden z internautów podsumowując słowa Agnieszki do Janusza

Póki Janusz nie oznajmił, że opuszcza Farmę to miałam wrażenie, że on chce się pozbyć Agnieszki, rękami Axela.

To jeszcze nie wszystko! W komentarzach pojawiają się zarzuty pod adresem Agnieszki, która nieustannie krytykuje Ewę, chociaż osobami, które najmniej robią na "Farmie" są zdaniem widzów Ola, "Peonia" i "Lamia".

Aga jaka manipulatorka, niby tu ze wszystkimi dobrze a tyłek koncertowo obrabia przy nominacjach! Oczywiście solą w oczach Ewa

Ale wydaje mi się że Ola, Peonia i Lamia robią fizycznie najmniej. I najmniej je widać

Te trzy to coś tam niby ciągle pichcą ale do konkretnej roboty to się nie garną, a Ola to już taka znudzona, że chce do pojedynku, żeby mieć trochę rozrywki

Agnieszka niby fajna ale jednak nie. Była farmerka tygodnia całe 5 minut i wszystko co się stało to nie było jej wina. Farmer tygodnia ponosi cała odpowiedzialność. to nie pierwszy sezon farmy widziala jak jest

Sądzicie, że faktycznie Agnieszka obwinia innych o wszystko i jeszcze pokaże, że wcale nie jest tak sympatyczna?

