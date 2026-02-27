Takich emocji na "Farmie" nie spodziewał się chyba nikt. W najnowszym odcinku doszło do scen, które wstrząsnęły zarówno uczestnikami, jak i widzami. Janusz nagle pożegnał się z kolegami i opuścił program. Fani podejrzewają, dlaczego uczestnik podjął taką decyzję.

Janusz odszedł z "Farmy"

W najnowszym odcinku "Farmy" doszło do nieoczekiwanych wydarzeń. Po serii wyczerpujących zadań, napięcie między uczestnikami narastało. Sytuacja była już trudna, zwłaszcza dla nowo przybyłych Dominiki i Aksela, którzy od razu musieli zmierzyć się z obowiązkami bez chwili na wdrożenie. Uczestnicy otwarcie wyrażali swoje niezadowolenie i nieufność wobec nowych, co jeszcze bardziej podgrzewało atmosferę.

Kulminacyjnym momentem były nominacje do pojedynku. Wcześniej automatyczną nominację do pojedynku dostała Agnieszka, a teraz decyzją Farmera Tygodnia dołączyła do niej Ewa. Tuż po ogłoszeniu werdyktu Janusz zrezygnował z udziału w "Farmie".

Janusz odchodzi z Farmy - szczere wyznanie uczestnika

Janusz nie krył wzruszenia, mówiąc o swojej decyzji. Zanim zniknął z programu skierował do pozostałych uczestników słowa pełne wdzięczności:

(...) podjąłem decyzję taką, że opuszczam Farmę dziś. Uszanujcie moją decyzję, wszystko Wam wyjaśnię w liście i po prostu wyjdę. Za wszystko Wam dziękuję tłumaczył Janusz.

Uczestnik mówił przed kamerą, że rezygnuje z programu ze względu na tęsknotę za swoimi dziećmi.

Widzowie Farmy podzieleni po emocjonalnym odejściu Janusza

Nie tylko na gospodarstwie zapanowało wzruszenie i zaskoczenie. Decyzja Janusza wywołała prawdziwą burzę wśród widzów programu "Farma". Część z nich nie kryła rozczarowania, ale spora część uważa, że uczestnik zrezygnował z dalszego udziału w programie wcale nie przez tęsknotę za rodziną, ale przez wyrzuty wumienia. Niektórzy internauci uważają, że Janusz żałował, że wcześniej nominował Wojtka do pojedynku, a później ze z jego winy kucyk uciekł z gospodarstwa. Co więcej, pojawiają się głosy, że Janusz być może widział, jak kucyk ucieka..

Myślę, że mógł opuścić farmę z powodu wyrzutów sumienia związanych z Wojtkiem. Być może widział ucieczkę kucyka i to właśnie wtedy coś w nim pękło. Pomyślał o dzieciach i zrozumiał, że nie chce dalej w to brnąć. Chciał móc spojrzeć im w oczy i zachować twarz oraz mieć poczucie, że postąpił właściwie.

Wyrzuty sumienia go ruszyŁy, bo może on jednak tego kuca specjalnie wypusciŁ, Żeby Agnieszka podpadŁa. Bo przecież dzień wcześniej poszla do niego z pretensjami o Wojtka komentują fani programu.

