Pomimo faktu, że siódma edycja "Hotelu Paradise" już się zakończyła, afer nadal nie brakuje. Po zakończeniu emisji kontrowersyjnego show uczestnicy obnażają prawdę, na temat licznych sytuacji. Tym razem Jacek ostro wypowiedział się na temat Mallu. O co chodzi? Koniecznie sprawdźcie szczegóły!

"Hotelu Paradise 7": Jacek ostro o Mallu

Siódma edycja matrymonialnego show przyniosła nam niespodziewane zwroty akcji oraz liczne skandale. Nic więc dziwnego, że produkcja ogłosiła już, że odbędzie się kolejna odsłona "Hotelu Paradise". Tymczasem jednak afera goni aferę. Wszystko przez to, że uczestnicy śmiało obnażają prawdę na temat relacji po programie. Teraz głos zabrał Jacek, który do tej pory był jednym z bardziej lubianych uczestników show. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu programu Mallu zaszła mu za skórę.

Instagram @jacek.hotelparadise7

Po tym jak siódma edycja "Hotelu Paradise" dobiegła końca, wszelkie skandale rozgrywają się w mediach społecznościowych. To właśnie tam Mallu opublikowała wpis, w którym wbiła szpilkę niektórym uczestnikom - w tym Jackowi. Wszystko miało się zacząć wtedy, kiedy Mallu przestała obserwować na Instagramie hotelowych znajomych - w tym gronie znalazł się Jacek, to właśnie wtedy doszły do niej słuchy, że wygrany śmiał się z niej na internetowym nagraniu wspólnie z Sabiną. Jacek nie wytrzymał.



Uczestnik wyznał, że nie powiedział o Mallu nic złego. Ponadto zarzucił jej manipulację oraz kłamstwa:

Boli Cię, jeśli ktoś mówi o Tobie cokolwiek. Więc po co był Hotel? Po co był ten rozgłos, gdzie głośno mówiłaś, że po to tam jesteś! napisał.

Jacek twierdzi, że Mallu źle wpływa na swoich widzów:

Szkoda, że wpływasz na widzów tak drastycznie, że wiele osób już zdania nie zmieni. Narracja na Instagramie to fenomen z Twojej strony, aż Cię podziwiam.

Spodziewaliście się takiej afery?

Instagram @jacek.hotelparadise7