Sylwia Bomba cierpi na treningach do "Tańca z Gwiazdami"! Zdradziła, co się stało

Sylwia Bomba zdecydowała się na ostre cięcie! Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" ścięła swoje długie włosy - ma teraz loba czyli "long boba" . Lob to po prostu dłuższy bob. To fryzura idealna dla pań, które nie chcą od razu ścinać włosów na bardzo krótko - np. na jaw-length boba czy asymetrycznego boba . Zobacz także: Modne fryzury jesień/zima 2020. Angular bob to najnowsza odsłona klasycznego boba, którą będziecie widzieć wszędzie! Naszym zdaniem, metamorfoza Sylwii Bomby to jedna z najodważniejszych fryzurowych zmian w polskim show-biznesie w ostatnim czasie. Sylwia Bomba postawiła na loba i wygląda rewelacyjnie! Część fanów uważa, że Bomba wygląda rewelacyjnie i przyrównuje ją nawet do Kim Kardashian: A ja patrzę i nie wiem czy to Sylwia Bomba czy Kim K.? Pięknie! Petarda! Zobacz także: Oto 4 modne fryzury na lato 2020 dla długich i półdługich włosów Nie wszystkim jednak nowy look Sylwii Bomby przypadł do gustu. Część fanów gwiazdy programu "Gogglebox. Przed telewizorem" uważa, że Bomba wyglądała lepiej w długich włosach: Nieeee... tamta Sylwia piękniejsza, taka naturalna i ciepła! A ta jakaś taka! Niby ładnie, ale to nie ta Bomba. Pięknie, ale chyba lepiej w długich! A wy co sądzicie o nowej fryzurze Sylwii Bomby? Udana metamorfoza? Elementem rozpoznawczymi Sylwii Bomby jeszcze do niedawna były piękne długie włosy - teraz to już przeszłość! Sylwia zdecydowała się na radykalną zmianę swojego wizerunku. Porównajcie zdjęcia Sylwii Bomby przed i po metamorfozą.