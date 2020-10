Taniec z Gwiazdami: Wielki finał już za nami! Kto wygrał show Polsatu? 

Ostatni odcinek jedenastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami! W wielkim finale spotkały się dwie pary: Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino oraz Edyta Zając i Michał Bartkiewicz. Kto zachwycił swoim tańcem, wygrał najnowszą edycję "Tańca z Gwiazdami" i zdobył Kryształową Kulę? Wiemy!

Jedenasta edycja "Tańca z Gwiazdami" przeszła już do historii. Ostatnia seria programu rozpoczęła się wiosną tego roku, jednak przez pandemię koronawirusa show zostało zawieszone już po kilku pierwszych odcinkach. "Taniec z Gwiazdami" wrócił w jesiennej ramówce Polsatu, ale przez coraz większą liczbę przypadków koronawirusa szybko zrezygnowano z udziału publiczności. W ostatnim czasie ze względu na kwarantannę czy pozytywny wynik na koronawirusa z programu zniknęli Bogdan Kalus i Lenka Kliment oraz Jan Klimenta, którzy trafili na kwarantannę. Tydzień później w programie zabrakło Sylwii Lipki i Rafała Maseraka u których wykryto koronawirusa. W związku pandemią koronawirusa producenci zdecydowali, że finał jedenastej edycji odbędzie się wcześniej niż planowano. Początkowo ostatni odcinek mieliśmy zobaczyć 30 października, jednak finał został przyspieszony i już dziś poznaliśmy zwycięzców "Tańca z Gwiazdami". Kto wygrał taneczne show?

Zobaczcie naszą relację z ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami"!

Wielki finał programu rozpoczął się od występu Kayah i Wiki Gabor, które zaśpiewały wielki hit "Ramię w ramię". Kayah wystąpiła w kreacji, na której pojawił się symbol Strajku Kobiet.

Jako pierwsi zatańczyli Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino- para zatańczyła do choreografii, którą przygotowali razem z Michałem Malitowskim. Jak ich jive'a ocenili jurorzy?

Jakie to genialne rozpoczęcie finałowej rundy. Pomysł, wykonanie jest absolutnie genialne- mówiła Iwona Pavlović.

To co się wczoraj stało, bardzo mnie poruszyło. Bądźmy razem w imię wolności i godności- apelował Michał Malitowski nawiązując do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.