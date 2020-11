Robert El Gendy wraca do "Pytania na śniadanie"! Z kim wystąpi?

Wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów Roberta El Gendy! W mediach społecznościowych "Pytania na śniadanie" pojawiła się informacja, że prezenter wraca do śniadaniówki! Fani nie kryją radości, że już niedługo ponownie zobaczą sympatycznego dziennikarza w popularnym programie śniadaniowym. Kto zatem będzie współprowadził "Pytanie na śniadanie" z Robertem El Gendy? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Tomasz Kammel o krytyce po debiucie Małgorzaty Opczowskiej w "Pytaniu na Śniadanie": "Widziałem ją w akcji!"

Robert El Gendy wraca do "Pytania na śniadanie"!

Pod koniec sierpnia tego roku media obiegła informacja, że z "Pytaniem na śniadanie" żegna się uwielbiany przez widzów duet prowadzących - Tamara Gonzalez Perea oraz Robert El Gendy. Fani byli mocno niepocieszeni tą wiadomością, a w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od rozgoryczonych widzów.

To prawda, że nie będziesz już w "PnŚ?" - zapytała jedna z internautek.

Blogerka odpowiedziała na ten komentarz:

Tak, to prawda. Bo podjęto decyzję, żeby wymienić nas na inną parę. Dlaczego? O to już pytaj producentów programu, bo ja nie mam odpowiedzi - przekazała Tamara Gonzalez Perea.

Miejsce blogerki i Roberta El Gendy zajęli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Fani apelowali, aby mimo wszystko przywrócić jednak do śniadaniówki poprzedni duet i wygląda na to, że po części ich prośby zostały wysłuchane. Już od środy, 18. września, w "Pytaniu na śniadanie" ponownie zobaczymy Roberta El Gendy! Na Facebooku śniadaniówki właśnie pojawił się komunikat w tej sprawie. Z kim wystąpi? To jednak na razie jest tajemnicą.

-Robert El Gendy wraca do Pytanie na śniadanie!

Tak, czytamy Wasze opinie. Tak, szanujemy Wasze zdanie. Tak, spełniamy Wasze prośby. Dlatego jutro zobaczycie Roberta w programie. Mamy nadzieję, że się cieszycie. My bardzo!

Z kim wystąpi? Tajemnica Sprawdźcie jutro od 7.55 w Dwójce, zapraszamy!

Pięknego popołudnia

Wasze #PnŚ - czytamy w komunikacie na Facebooku "PnŚ"

Fani nie ukrywają, że ta wiadomość bardzo ich ucieszyła! Liczą również na powrót dwóch innych prezenterek.

- Gratulacje poprawiliście mi humor tą wiadomością

- Popieram, fajny, szczery i widać, że to dobry człowiek

- Super, bardzo lubię Pana Roberta

- Super! I niech wrócą jeszcze p. Marcelina i p. Tamara

- Świetna wiadomość! Trzymam kciuki i życzę powodzenia

- Hurra gratulacje a p. Marcelina??? - piszą fani.

A Wy, cieszycie się z powrotu Roberta El Gendy do "Pytania na śniadanie"?

East News

Na razie nie wiadomo z kim Robert El Gendy będzie prowadził program. Wcześniej występował w duecie z Tamarą Gonzalez Perea.