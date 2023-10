Choć obecnie widzowie z wypiekami na twarzy śledzą najnowszą edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia", to fani telewizyjnego eksperymentu matrymonialnego nie zapomnieli o uczestnikach poprzednich odsłon programu. Iga Śmiechowicz pojawiła się w piątej serii produkcji i została sparowana z Karolem Macieszem. Początkowo między małżonkami wszystko się układało. Finalnie jednak różnice, które wyszły na jaw z czasem, doprowadziły do rozstania tej dwójki. Teraz okazuje się, że Iga znów jest zakochana.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o związku

Widzowie śledzący najnowszą edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostrzegli podobieństwo między Kingą a Igą z piątej odsłony programu. Warto przypomnieć, że uczestniczka rozstała się z Karolem Macieszem, a po zakończeniu produkcji okazało się, że mężczyzna związał się z Laurą Wielich. Ta natomiast była żoną Macieja.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Ostatnio za to Iga zaskoczyła internautów. Pokazała zdjęcie, na którym widać, jak trzyma dłoń mężczyzny. Wygląda na to, że uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów jest w związku. Dziewczyna została o to zapytana przez fanki. Potwierdziła, że już od pewnego czasu nie jest singielką. Wszystko wskazuje na to, że jest szczęśliwa.

Tak... Już jakiś czas temu. Mamy się dobrze i oboje jesteśmy szczęśliwi — napisała Iga.

Dziękuję za takie miłe wiadomości. Ostatnio często mówię, że teraz mam dokładnie to, o czym marzyłam, kiedy szłam do programu. Marzenie się spełniło... z drobnym opóźnieniem, ale warto było to wszystko przejść i wyczekać — wyjaśniła.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Choć początkowo Iga zmagała się z hejtem, teraz mnóstwo internautek jej kibicuje. Co uczestniczka "ŚOPW" sądzi o porównywaniu jej do Kingi z najnowszej edycji programu? Dziewczyna przyznała, że być może jest między nimi pewne podobieństwo. Jej partner jednak go nie dostrzega.

Być może jesteśmy podobne, patrząc przez pryzmat tego, co na ekranie. Mój chłopak mówi, że nie — stwierdziła.

Niedawno fani show mogli zobaczyć, jak Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pakuje walizki i ucieka od Marcina. To małżeństwo budzi wiele emocji, a widzowie są przekonani, że rozwód to jedynie kwestia czasu. Mamy jednak nadzieję, że jest jeszcze szansa, że historia Kingi i Marcina skończy się happy endem, a z kolei Idze życzymy wszystkiego dobrego w nowym związku!