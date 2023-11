1 z 4

Co za zaskoczenie. Powstaje dziecięca wersja programu "Bake Off - Ale ciacho" - "Bake Off - Junior"! Zobaczymy w nim m.in. nową prowadzącą, która zastąpi Kasię Kołeczek (aktualnie przebywającą na urlopie macierzyńskim). Kto to będzie? Kogo zobaczymy w programie? Jaka będzie główna wygrana? Poznajcie wszystkie szczegóły.

Do walki o tytuł Polskiego Mistrza Wypieków „Bake Off Junior” stanie 12 dzieci w wieku 8-14 lat. Jurorzy programu - Michał Bryś i Krzysztof Ilnicki przygotowali aż 20 konkurencji, w trakcie których ocenią umiejętności, wyobraźnię i kreatywność uczestników pierwszej polskiej edycji „Bake Off Junior”. Uczestnicy przygotują m.in .: drip cake, pizzę, babeczki, tartę warzywną i francuskie naleśniki. Jest o co walczyć - główna wygrana to aż 25 tysięcy złotych!

A kogo zobaczymy w roli prowadzących? Zobaczcie!

