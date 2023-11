Reklama

Szczęście w rodzinie Katarzyny Kołeczek i jej partnera, Przemysława Rudzkiego. 3 czerwca na świecie pojawiła się ich upragniona córeczka, której dali na imię Marianna. Tę radosną nowinę ogłosił dumny tata. Przemysław Rudzki pochwalił się zdjęciem swojej córeczki na Instagramie. Przy okazji dziennikarz zdradził kulisy porodu, który nie należał do najłatwiejszych.

Mój Skarb, nasza kochana Córeczka. To był trudny dzień, zaczął się o 5:00 i skończył o 20:21. Mama @koleczek była najdzielniejsza, specjalna komisja rozstrzygnie, kto płakał dłużej, tata czy Marianna. Jest to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ - zapewnił Przemek Rudzki.

Katarzyna Kołeczek to współprowadząca program "Bake Off. Ale ciacho". Celebrytka, mimo ciąży, nie zrezygnowała z prowadzenia show TVP2. Kasia Kołeczek niemal do samego porodu była aktywna zawodowo. Z kolei jej partner, Przemysław Rudzki, jest dziennikarzem w "Przeglądzie Sportowym".

Szczęśliwym rodzicom składamy szczere gratulacje!

Kasia Kołeczek urodziła córeczkę!

Kasia Kołeczek i Marcelina Zawadzka prowadzą "Bake Off. Ale ciacho!"