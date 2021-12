"Hotelu Paradise 4" Kasia jest z Miłoszem? Zrobiła sobie zaskakujący tatuaż!

Czy to żart z okazji Prima Aprilis? Na stronie tvn.pl i Instagramie programu "Hotel Paradise" pojawiła się informacja, że do show dołączy Łukasz Darłak, znany z pierwszej edycji "Big Brothera" oraz serialu "Na wspólnej". Znamy prawdę! Łukasz Darłak w "Hotelu Paradise" Dzisiejsze informacje w mediach, a także na social mediach trzeba traktować z dużym dystansem - dziś Prima Aprilis, a więc czas na robienie żartów. Jednym z nich jest wiadomość o dołączeniu Łukasza do ekipy programu "Hotelu Paradise": Mieszkańcy Hotelu z pewnością widzieli go w telewizji, więc ich zaskoczenie będzie ogromne. Łukasz może stanowić dla nich zagrożenie. Ma już doświadczenie z kamerami i podobnym show. Na pewno namiesza w Hotelu! Bądźcie z nami o 20:00 w Siódemce! Zdecydowana część fanów uznała tę wiadomość oczywiście za żart, ale niektórzy myślą, że to prawda i że Łukasza na pewno zobaczymy w "Hotelu Paradise"! Oczywiście to zmyślona informacja na potrzeby Prima Aprilis! Jednak bardzo wiarygodna! Za to pewne jest to, że do show wróci Ola, pierwsza partnerka Adama! Będzie się działo! Wyświetl ten post na Instagramie. Dzisiaj do Hotelu Paradise wejdzie nowy uczestnik! 🔥Więcej w naszym #instastory 👆 #hotelparadisetvn7 #bali #siodemka #tvn7 #player #wiosnawplayerze #uczestnicy #milosc #intryga #sojusze #uczucia #love #rywalizacja #emocje Post udostępniony przez Hotel Paradise TVN7 (@hotelparadise.tvn7) Kwi 1, 2020 o 5:46 PDT Łukasza poznaliśmy w "Big Brotherze", ale ostatnio zagrał również w...