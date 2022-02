"Hotel Paradsie": Vanessa po raz pierwszy pokazała twarz partnera! Co za przystojniak!

W "Hotelu Paradise" emocji nie brakuje, a ostatnie Rajskie Rozdanie przyniosło ich naprawdę wiele. Pojawienie się pięknej Vanessy zelektryzowało fanów, którzy są zachwyceni jej urodą i piękną sylwetką. Nie ma wątpliwości, że 22-latka może zrobić wielką karierę w show biznesie, tym bardziej, że ma już ku temu dobre fundamenty. Zna osoby z branży, w tym nawet samą Blankę Lipińską, której była podopieczną. Co jeszcze wiadomo na ten temat? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise": Darek i Vanessa są razem po programie?! Uczestnik nie szczędzi jej komplementów "Hotel Paradise": Vanessa ma znajomości w show biznesie Program "Hotel Paradise" stał się trampoliną do medialnej kariery części uczestników. Niektórzy z powodzeniem realizują się jako Influencerzy, bo show dało im możliwość zaistnienia w telewizji i zdobycia popularności, która przełożyła się na wierne grono fanów. Czy tak stanie się również z uczestnikami czwartej edycji? Wiele na to wskazuje, a największe szanse na pozostanie na dłużej w medialnym świecie z pewnością ma Vanessa Wietrzyk - nowa uczestniczka programu. Zobacz także: "Hotel Paradise": Oha nie ma sobie nic do zarzucenia: "Jestem, jaka jestem" Vanessa dołączyła do show podczas ostatniego Rajskiego Rozdania. Dziewczyna weszła do programu z immunitetem i mogła wybrać dowolnego chłopaka. Tym samym z "Hotelem Paradise" musiała się pożegnać Natka , bo Vanessa zdecydowała się stworzyć parę z jej partnerem, Mateuszem. I choć to dopiero początek udziału Vanessy w programie, to jednak wokół dziewczyny już zrobiło się naprawdę głośno. Na jej koncie na Instagramie w mig pojawiają się nowi fani i na ten moment Vanessa może pochwalić się 80 tys....