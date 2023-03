"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi odmieniona na planie. Fani: "Najpiękniejsza kobieta świata"

Właśnie odbywają się nagrania do 5. i 6. edycji "Hotelu Paradise"! Klaudia El Dursi od kilku tygodni przebywa w pięknych, egzotycznych okolicznościach, ale wciąż w nieznanej widzom lokalizacji. Zjawiskowa prowadząca niewiele może zdradzić na temat samego programu, ale za to chętnie dzieli się swoją codziennością. Internauci mogą więc oglądać, jak przygotowuje się do nagrań, maluje i prezentuje w swoje zniewalające kreacje. Tym razem zamiast takich przygotowań, widzowie zobaczyli modelkę tuż po porannym przebudzeniu! Wygląda inaczej? "Hotel Paradise 4" Klaudia El Dursi pokazała się z samego rana: "Mam nadzieję, że moja twarz wróci do normalności" Klaudia El Dursi jest niezastąpiona w roli prowadzącej "Hotel Paradise". Widzowie nie są w stanie wyobrazić sobie kogokolwiek innego na miejscu pięknej modelki. Klaudia El Dursi jest wielkim wsparciem dla uczestników kontrowersyjnego show, ale jednocześnie potrafi być ostra i nieźle namieszać w raju. Klaudia El Dursi pojawia się w niemal każdym odcinku programu, nie tylko podczas rajskich rozdań, ale także w czasie gier organizowanych dla uczestników. Niemal codziennie więc odbywają się nagrywki, w których bierze udział. Ponieważ modelka nie może zdradzić zbyt wiele na temat samego 5. sezonu, ani nawet lokalizacji, w jakiej jest nagrywany program, to stara się pokazać widzom, kulisy nie ujawniając zbyt wiele szczegółów. Wiadomo już, że 5. i 6. edycja "Hotelu Paradise" nagrywana jest w Ameryce Środkowej . Wciąż utrzymany jest więc egzotyczny klimat. Na nagraniach Klaudii El Dursi widać piękny ocean, palmy, a także ciągłe słońce! Prowadząca miłosny hit Telewizyjnej Siódemki budzi się codziennie z oszałamiającym widokiem i wygląda... oszałamiająco! Na swoim Instagramie Klaudia El Dursi...