"Hotel Paradise": Wiki i Łukasz są ze sobą po programie?! "Sztuką relacji jest pokochanie kogoś mimo wad"

Środowe Rajskie Rozdanie w "Hotelu Paradise 4" okazało się jednym z najbardziej zaskakujących w historii show TVN 7. Decyzją "nowego" Łukasza z show pożegnała się Wiktoria. Potem doszło do poważnej awantury między uczestnikami - Wiki oskarżyła Łukasza o knucie i manipulowanie, ten zaś nawet nie próbował, bądź nie chciał się bronić. Jak ich relacje wyglądają dziś? W sieci pojawiły się zaskakujące zdjęcia i wpisy!

Czy Wiktoria i Łukasz z "Hotelu Paradise" pogodzili się?

Dla tych, którzy nie oglądali ostatniego odcinka "Hotelu Paradise" mały skrót wydarzeń z Rajskiego Rozdania. Do Łukasza podeszły dwie dziewczyny - Inga oraz Wiktoria. Już podczas Rajskiej Wyroczni okazało się, że Łuki, będąc w parze z Wiki, myśli o zamianie. Tak też się stało - mężczyzna wybrał Ingę, przez co Wiktoria opadła z show po raz drugi (wcześniej wyeliminował ją sam Miłosz, po czym wróciła do programu). Kiedy Gąsior żegnała się z uczestnikami, rozpętała się prawdziwa burza - uczestniczka nie zostawiła na Łukaszu suchej nitki!

Od pierwszej chwili, jak Łuki wszedł do Hotelu to była jedna wielka intryga z jego strony, na każdego z was coś kombinował. Pierwszego dnia, po przebudzeniu powiedział mi wprost, że myśli o tym, jak dostanie immunitet i wywali Przemka z "Hotelu Paradise". Po prostu uważajcie, z kim jesteście blisko bo jego plan był taki, żeby każdemu się przypodobać, żeby mieć otwarte drogi w każdą stronę - zaczęła Wiktoria.

Potem było już tylko ostrzej!

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"/PLAYER.PL

Wiki i Łukasza parą po "Hotelu Paradise"?

Wiki i Łukasz nie rozstali się w zgodzie w "Hotelu Paradise", co ciekawe, tuż po emisji tego odcinka w telewizji, od razu wrzucili do sieci posty. Gąsior na nowej fotce pozuje uśmiechnięta z Łukaszem, a do opisu dodała tylko serduszko, z kolei mężczyzna napisał, że to co widać w show, nie ma odzwierciedlenia w prawdziwym życiu. Napisał również o miłości i budowaniu relacji!

Pamiętajcie, że nie wszystko co ma miejsce w telewizji ma odzwierciedlenie w życiu. Nikt z nas nie jest i nigdy nie będzie idealny. Zawsze będziemy mieli coś za uszami, każdy ma swoje wady ale również w każdym drzemie mnóstwo dobra. Warto tylko czasem otworzyć szerzej oczy, żeby je dostrzec. Sztuką relacji jest pokochanie kogoś nie za zalety, lecz mimo wad. Czy to była dobra decyzja, niebawem się przekonacie. Nie wszystko co kończy się w hotelu, kończy się również w prawdziwym życiu, tutaj tak naprawdę wszystko się zaczyna.

Instagram

Co to może oznaczać? Fani Wiki są mocno zaskoczeni:

Wika, ty to w te Internety umiesz grać totalnie 😂 przy każdym Twoim poście, ludzie maja zawsze mindfuck. Szanuje Czyli wyjaśnione ale oberwało mu się konkretnie 😂 Po każdym odcinku uczestnicy dodają jakieś storis a po tym cisza.. 🤔 Czy to jakaś cisza przed burzą.. Czemu nikt się nie wypowiada 🤔🤔 fotka sztosik

Problemy Wiktorii po "Hotelu Paradise"

Przed emisją środowego Rajskiego Rozdania Wiktoria w kilku nagraniach i wpisach wyznała, że przez sytuację w show ma poważne problemy:

Na pewno do końca "Hotelu Paradise" nie będę tego oglądać, bo ja wiem jak było, wiem co tam się działo i po prostu jestem chora, mam nerwicę, która bardzo odbija się na moim zdrowiu. Leczę się psychiatrycznie i psychologicznie, bo nie dawałam już rady.

