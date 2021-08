Viola i Adam to półfinaliści pierwszej edycji " Hotelu Paradise ". Odpadli tuż przed wielkim finałem. O tym, kto zawalczy o 100 000 zł decydowali nie tylko ich konkurenci ale również pozostali uczestnicy show. Jak wygląda relacja Adama i Violi po opuszczeniu rajskiej wyspy? Czy ich uczucie przetrwało? Viola postanowiła odnieść się do pytań fanów ale zastrzegła, że zrobi to jeden jedyny raz. Dlaczego? Zobacz także: Dziś finał "Hotelu Paradise"! Znamy zasady! Przed finalistami najtrudniejszy wybór! "Hotel Paradise": Czy Viola i Adam nadal są parą? Wszystko jasne! Viola i Adam pewnie pokonywali wszelkie wyzwania, które napotkali w "Hotelu Paradise". Byli jedną z najmocniejszych par i podobnie jak Marietta i Chris, utrzymali się w programie od samego początku. Niestety nie udało im się dotrzeć do finału, jak planowali. Uczestniczka na swoim Instagramie postanowiła opowiedzieć fanom o swoich uczuciach do Adama: Moja i Adama relacja w programie a raczej to co nas łączyło było prawdziwe. Naprawdę to poczułam i Adam też. Ciężko nazwać to uczucie, bo to była symulacja życia, zamknięci na końcu świata, w jednym pokoju, to funkcjonowało kilka razy szybciej niż normalnie by funkcjonowało to, co nas połączyło. Odniosła się również do kontrowersyjnego zachowania Adama wobec Martyny. Viola przyznała, że przez cały program nie wiedziała, że pomiędzy nimi doszło do zbliżenia, kiedy dzień później Adam postanowił związać się z nią. Sytuacja z Martyną nie jest przyjemnym tematem. Ja o tym nie wiedziałam o tym w programie. Nikt o tym nie wiedział, to była ich tajemnica. Dowiedziałam się o tym po finale, kiedy to mieliśmy taką imprezę z produkcją, kiedy już wiedzieliśmy, że nie jesteśmy nagrywani i wtedy Martyna...