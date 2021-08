"Hotel Paradise": Zapłakana Sonia o swoim związku: "Wszystko dobre kiedyś się kończy"

Sonia Szklanowska w programie "Hotel Paradise" niestety nie znalazła miłości. Uczestniczka jednak zaskarbiła sobie sympatię widzów, którzy chętnie śledzą jej losy po programie. Sonia długo ukrywała przed fanami czy z kimś jest. Oczywiście spostrzegawczy internauci zauważyli, że serce uczestniczki może być zajęte, ona jednak nie komentowała żadnych przypuszczeń. W końcu, po długim czasie milczenia, Sonia zdecydowała, że przedstawi fanom swojego ukochanego Kamila, z którym łączy ją naprawdę romantyczna historia! Niestety, nagle wszystko się zmieniło, a fani zobaczyli zapłakaną Sonię mówiącą o tym, że wszystko się kończy... Co się stało? Uczestniczka wszystko opowiedziała!

Sonia Szklanowska dopiero co pochwaliła się swoim szczęśliwym związkiem, a już musi przechodzić ciężkie chwile! Zakochana uczestniczka ulokowała swoje uczucia w przystojnym blondynie, który okazał się być jej wieloletnim przyjacielem i... byłym chłopakiem! Para zawsze miała się ku sobie, jednak dużo czasu minęło, by odważyli się jeszcze raz dać sobie szansę. Gdy jednak postanowili postawić na jedną kartę i do siebie wrócić, okazało się, że łączy ich coś naprawdę cudownego!

Sonia przez pewien czas ukrywała swojego ukochanego, co dość mocno irytowało jej fanów, kiedy jednak zdecydowała się pokazać Kamila, chłopak stał się stałym gościem jej mediów społecznościowych. Sonia nie przestawała się zachwycać wspólnymi chwilami, swoim szczęściem i udanym związkiem. Skoro więc stała się tak otwarta przed fanami, to postanowiła także opowiedzieć o przykrym wydarzeniu, które czeka jej relację. Łzy, które pokazała na Instagramie, faktycznie są związane z rozstaniem, jednak nie w najgorszym sensie:

Uczestniczka zdecydowała się pokazać romantyczne zdjęcia z ukochanym, a nawet nagranie wspólnych chwil. Fani wspierają Sonię w tym trudnym dla niej czasie i zapewniają, że rozłąka jest dla związku ciężką, ale ważną próbą:

- Jeśli uczucie między Wami jest prawdziwe to dacie radę ❤️ odległość czasem działa na korzyść, najważniejsze by obie strony chciały to kontynuować 😊

- bardzo do siebie pasujecie i widać, że łączy Was uczucie - jeśli jest silne, to przetrwa na pewno i tego Wam życzę ❤️

- Będzie dobrze 😘

- Zapewne praca go do tego zmusza. Dacie radę. Jeśli po 3 lata wróciliście do siebie to ten rok tylko wzmocni waszą miłość. Powodzenia i cierpliwości ❤️ - wspierają Sonie fanki.