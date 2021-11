W "Hotelu Paradise" emocji nie brakuje, a te największe jeszcze przed nami! Jak wiadomo, w programie często dochodzi do powrotów uczestników, którzy wcześniej odpadli z show. Ostatnio Kasia, która podczas ostatniego Rajskiego Rozdania opuściła program, opublikowała relację z Natką, która daje do myślenia! Czyżby to był dowód, że panie ponownie pojawią się w show? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Kejti gorzko o Wiktorii. Zarzuca jej nieczystą grę? "Hotel Paradise": Wielki powrót Natki i Kasi już niebawem? Finał 4. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami! Do końca emisji show pozostał tylko miesiąc, ale jesteśmy pewni, że uczestnicy programu dostarczą nam jeszcze wielu emocji. To właśnie teraz, kiedy program zbliża się do końca, zazwyczaj mamy do czynienia z coraz bardziej zaskakującymi zwrotami akcji. Fani "Hotelu Paradise" zapewne pamiętają, że w poprzednich edycjach programu często dochodziło do powrotów uczestników. Wygląda na to, że podobnie będzie również w tej odsłonie show! Niedawno do "Hotelu Paradise" powrócił Janek - czy niedługo przyjdzie czas na powrót... Kasi i Natki? Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo zszokowana zachowaniem Wiktorii! Skomentowała zachowanie koleżanki z show Natka odpadła z show kilka tygodni temu. Było to pamiętne Rajskie Rozdanie, podczas którego najpierw Miłosz wyeliminował z "Hotelu Paradise" Wiktorię. Następnie do programu dołączyła nowa uczestniczka, Vanessa, która miała immunitet i mogła wybrać dowolnego chłopaka i tym samym wyeliminować z programu jego partnerkę. Vanessa zdecydowała się rozbić parę, w której była właśnie Natka. Dla wielu widzów...