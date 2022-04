"Hotel Paradise" Chris wziął ślub? Suknia ślubna jego wybranki zachwyciła fanów

Gdy Chris i Marietta wygrywali "Hotelu Paradise 1", widzowie byli pewni, że łączy ich miłość na wieki. Faktycznie między zakochanymi było silne uczucie, ale po powrocie do Polski dość szybko się rozstali. Teraz oboje znaleźli nowe miłości, które traktują bardzo poważnie. Marietta właśnie planuje swój wymarzony, bajkowy ślub, a Chris? Czyżby już był po ceremonii ze swoją ukochaną Moniką?

"Hotel Paradise" Chris jest już po ślubie! Fani są zaskoczeni

Chris w swoich mediach społecznościowych jest całkowicie oddany dwóm kobietom. Swojej narzeczonej, Monice i ich córce Blance. Uczestnik chwali się swoją rodziną z wielką radością i publikuje wiele wspólnych zdjęć. Gdy Chris Ducci ogłosił, że spodziewa się ze swoją ukochaną dziecka, fani rzucili się gratulować parze, ale także często wypytywali, czy zakochani planują już ślub. Chris i Monika raczej nie poruszali tego tematu, ponieważ byli skupieni na swojej córce, która dopiero co skończyła 7 miesięcy. Czy to możliwe, że coś się jednak w tej kwestii zmieniło i para w ukryciu wzięła już ślub? Romantyczne zdjęcia pary i piękna suknia ślubna chyba nie pozostawiają chyba wątpliwości?

- Odnalazłem ją 1,313km od mojego domu rodzinnego. 🏡🌍👩‍❤️‍💋‍👨 Skradła moje serce, a serce jest ważne, bo pompuje krew 🤪. Ale wiecie co? Pozwolę jej zatrzymać je na zawsze. No co... ☺️🙈❤️ - napisał Chris, publikując zdjęcie z sesji ślubnej.

Fani natychmiast zareagowali na zaskakujące słowa uczestnika i rzucili się z gratulacjami. Chociaż para nie potwierdziła, że zmieniła swój stan cywilny, to ślubna sesja świadczy o tym, że albo już to zrobili, albo właśnie szykują się do ślubu!

- To jest przeznaczenie 😉✨ - Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia życzę więcej szczęścia i miłości dla was❤️ - 😮 Moje Gratulacje, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, życzę jeszcze więcej szczęścia i miłości 🍀❤️ - Gratulacje na Nowej drodze życia Kochani ❤️ - rozpisują się fani.

Fani zwrócili także uwagę na ślubną sukienkę Moniki Czajkowskiej, która zdecydowała się na tak zwany rustykalny styl, zdaniem internautów to wybór idealnie pasujący do jej osobowości i urody!

- Ale piękna suknia - Oryginalna i wyjątkowa sukienka - zachwycają się fani.

Choć Chris i Monika Czajkowska nie potwierdzili czy i na kiedy planują ślub, to sesja ślubna dała internautom do myślenia! Córka pary Blanka, już nieco podrosła i rodzice mogą już myśleć o hucznej zabawie na weselnej uroczystości!

chris.ducci/Instagram

Co ciekawe dokładnie w tym samym czasie do ślubu szykuje się Marietta Witkowska, która chętnie dzieli się z fanami wieloma szczegółami. Marietta postawiła na nieco inną suknię ślubną, pełną koronek i z bardzo głębokim dekoltem. Uczestniczka "Hotelu Paradise" zapewnia, że życzy byłemu partnerowi wszystkiego, co najlepsze i tak naprawdę bardzo cieszy się, że ich drogi rozeszły się tak szybko po programie, bo dzięki temu oboje znaleźli prawdziwą miłość.