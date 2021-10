"Hotel Paradise" Uczestnicy komentują odejście Ohy: "tylko my wiemy, jaka byłaś naprawdę"

To "rajskie rozdanie" w " Hotelu Paradise 2 " kosztowało Atę wiele emocji. To właśnie ona została postawiona przed decyzją, którego z uczestników odesłać do domu. Uczestniczka postanowiła nie słuchać serca i mimo swojego zauroczenia Ivanem, postanowiła odesłać go do domu. Internauci licznie komentowali jej odważną i pełną poświęcenia decyzję. Zobaczcie, co piszą. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": To było szokujące "rajskie rozdanie"! Odpadł mocny faworyt! Co teraz? Ivan odpadł z "Hotelu Paradise 2". Reakcje internautów Ata została postawiona przed najtrudniejszą decyzją w tej edycji show. Musiała wybierać pomiędzy Arturem, partnerem, z którym prawdopodobnie może daleko zajść, a Ivanem, do którego poczuła coś więcej. Chciałabym go wybrać ale to jest bez sensu, bo on zaraz wróci do Anki - mówiła jeszcze przed decyzją. Ata postanowiła zaufać rozsądkowi i wybrała Artura, z którym jest od początku. Tym samym przygoda Ivana w "Hotelu Paradise" dobiegła końca. Internauci bardzo pochwalają jej decyzję: - Bardzo dobra decyzja Aty ❤️ Ivan jest fałszywy i tym bardziej, że i tak by wrócił do Ani, to dobrze ze go wyrzuciła - Ekipa rozbita 👌 Ania taka zakochana, a zero łezki, nic. - Zaimponowała mi tym wyborem 👍🏼 - Dzięki Ata dzięki Tobie zobaczyłam glupia mine Kamila🤣 Niektórzy z kolei uważają, że to właśnie Kamil zamiast Ivana najbardziej zasłużył na to, aby opuścić program. Ata powinna jednak dać szasnę swojej relacji z partnerem Ani? Jak oceniacie ostatnie "rajskie rozdanie"? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Uczestnicy zagrają na uczuciach Aty podczas "rajskiego rozdania"?! Co stanie się z Ivanem? Internauci pochwalają...