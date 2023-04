"Hotel Paradise 6": Eliza i Jay opuścili szpital. Jak się czują? Jay: "Jestem taki zdesperowany"

Eliza i Jay po "Hotelu Paradise 5" tworzą bardzo zgrany związek. Niedawno Jay miał okazję poznać rodzinę Elizki, w tym oczywiście jej mamę! Na InstaStory uczestniczki właśnie pojawiły się wspólne ujęcia! Panie wyglądają jak dwie krople wody! "Hotel Paradise 5": Jak wygląda mama Elizy? "Hotel Pardsie" wypromował wiele nowych twarzy, które chcą wykorzystać swoje pięć minut sławy. Eliza i Jay doskonale wiedzą, jak to robić - tuż po finałowym odcinku "Hotelu Paradise" Jay i Eliza założyli swój kanał na YouTube , na którym pokazują swoją poza hotelową codzienność. Celebrytka robi to także za sprawą swojego Instagrama, gdzie właśnie wylądował wspólny filmik w towarzystwie mamy! Widzowie cały czas zastanawiali się, po kim Eliza odziedziczyła urodę - teraz nie ma co do tego wątpliwości! Razem ze swoją mamą wyglądają jak dwie krople wody! Na ujęciu Eliza wspólnie ze swoim ukochanym Jayem oddaje się słonecznej zabawie w basenie. Towarzyszy im także mama, która z chęcią pozuje do kamery, witając się z obserwującymi córki. Zobacz także: Klaudia El Dursi pozuje z kroplówką po weselu Karoliny Pisarek: "Day after nigdy nie jest dobry" "Hotel Paradise 5": relacja Elizy i Jaya po programie Nie da się ukryć, że w programie związek Elizy i Jaya wzbudzał sporo emocji! Ta dwójka od początku wpadła sobie w oko, wspólnie przetrwali niemalże do samego końca programu. Byli faworytami do wielkiej wygranej, tym samym mieli zarówno wiele zwolenników, jak i przeciwników. Niektórzy zarzucali im brak szczerości i dążenie jedynie do wygranej - zachowanie Jaya, kiedy odpadł z "Hotelu Paradise" dało ku temu liczne powody. Ostatecznie jednak wszystko wskazuje na to, że uczucie, jakie łączy tę dwójkę jest prawdziwe - para do tej pory jest...