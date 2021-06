"Hotel Paradise": Nathalia zaliczyła wpadkę! Fani: "To jakiś fotomontaż?"

Nathalia i Marcin do czasu stanowili jedną z najsilniejszych par w "Hotelu Paradise". Początkowo wydawało się, że nie tylko świetnie się dogadują, ale również że z tej relacji może być coś więcej. Gdy zaczęło robić się poważnie, Marcin zaczął wycofywać się z tej relacji, a jej dobitnym finałem było pojawienie się w „ Hotelu Paradise” pięknej Kariny. Dziewczyna zawróciła Marcinowi w głowie i gdy Nathalia odpadła z programu nic nie stało już na przeszkodzie, by się związali. Czy Karina i Marcin po "Hotelu Paradise" kontynuują swój związek? Wszystko wskazuje na to, że tak, a fani znaleźli na to dowody? Kara i Marcin z „Hotelu Paradise” są razem po programie? Widzowie początkowo sceptycznie podeszli do relacji Kariny i Marcina w "Hotelu Paradise". Po pierwsze stało się to zbyt szybko po odejściu Nathalii z programu, a po drugie Marcin tuż po nocy spędzonej z Karą miał wyrzuty sumienia z powodu Nathalii. Mężczyzna dopiero po namiętnej nocy z nową uczestniczką zrozumiał, że zależy mu na poprzedniej partnerce. Jednocześnie nie żałował tego, co stało się pomiędzy nim a Kariną i jawnie twierdził, że to zupełnie inne uczucia niż te, które połączyły go z Nathalią. W dodatku Marcin nie ukrywał, że przyszedł do programu dla zabawy i nie zamierza "pakować się" w kolejny związek. W poważnych rozmowach z Nathalią nie ukrywał, że nie chciałby się wiązać po programie. Czy to możliwe, że dzięki Karze jego związkowe poglądy zupełnie się odmieniły? Widzowie "Hotelu Paradise" zwrócili uwagę na najnowsze zdjęcie zamieszczone w sieci przez Karę. Uczestniczka świętowała, że jej profil na Instagramie osiągnął liczbę 100 tysięcy obserwujących. By uczcić tę chwilę dodała zdjęcie z przestronnego...