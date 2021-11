Marietta z "Hotelu Paradise" zostanie mamą? Ma już wybrane imię dla córki, co na to Chris?

Marietta i Chris zgłaszając się do " Hotelu Paradise " nawet nie śnili o tym, jak bardzo może odmienić się ich życie. Zwycięstwo w programie nie tylko wzbogaciło ich portfele, ale przede wszystkim serca. Do dziś tworzą zgodną parę. Niedawno Marietta zażartowała, że spodziewa się dziecka. Od razu oczywiście sprostowała te słowa ale nie ukrywa, że w przyszłości chciałaby z Chrisem założyć rodzinę. Wybrała już nawet imię dla dziecka! Jakie? Zobacz także: Marietta z "Hotel Paradise": "Jestem w ciąży! To jest dobry moment" Marietta z "Hotel Paradise" wybrała imię dla córki. Będzie chciała niedługo starać się o dziecko? Marietta i Chris po zakończonym programie zamieszkali razem w Warszawie. Kwarantanna to dla nich świetny dodatkowy test na trwałość związku. Spędzają ze sobą 100% swojego czasu, a po ich wypowiedziach, nie tylko w sieci, ale również w "Hotelu Paradise - powrót z raju", można wywnioskować, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi. Marietta niedawno w rozmowie z Party wyznała: Gdyby dziś poprosił mnie o rękę, na pewno bym się zgodziła Pomimo tego, że są parą dopiero kilka miesięcy, są pewni swoich uczuć. Otwarcie przyznają, że chcieliby mieć dwójkę dzieci. Marietta na swoim Instastories zdradziła nawet jakie jest jej wymarzone imię dla córeczki: Od zawsze, od małego dziecka marzyłam o córce o imieniu Kornelia - odpowiedziała szczerze na jedno z pytań fanów. Miło patrzeć na to jak są szczęśliwi! Myślicie, że w najbliższej przyszłości zdecydują się na zalegalizowanie związku i powiększenie rodziny?