"Hotel Paradise": Miłosz i Wiktoria już wcześniej sugerowali jej powrót do programu?! 

Wielu fanów "Hotelu Paradise" nie mogło pogodzić się z odejściem Wiktorii z programu. Na szczęście widzowie długo nie musieli czekać na jej powrót do show, bo właśnie w minionym odcinku Wiktoria wróciła do gry! Miłosz, który bardzo żałował, że pozbył się swojej partnerki pod presją grupy, może mówić o wielkiej szansie od losu. Teraz wszystko wskazuje na to, że dla Wiktorii i Miłosza pisze się nowy, miejmy nadzieję dobry rozdział w "Hotelu Paradise".

Jednak czujni fani mogli już kilka dni wcześniej wywnioskować, że Wiktoria może wrócić do programu. Tylko spójrzcie na komentarze, które Wiktoria i Miłosz pisali do siebie!

"Hotel Paradise": Miłosz i Wiktoria sugerowali, że będą jeszcze razem w programie?

W "Hotelu Paradise" nie ma czasu na nudę - zarówno uczestnicy, jak i widzowie, mogą mówić o prawdziwym emocjonalnym rollercoasterze! Ostatnie Rajskie Rozdanie było dla wszystkich ogromnym szokiem, kiedy to Miłosz wyrzucił Wiktorię z programu i postanowił stworzyć parę z Ohą. Szybko jednak zrozumiał, że to co zrobił, było wbrew jego woli i tak naprawdę uległ presji grupy. Nie czuł się dobrze z Ohą i bez Wiktorii jego życie w hotelu było smutne. Jednak po kilku dniach, do Miłosza znów uśmiechnęło się szczęście...

Screen Programu "Hotel Paradise"

W minionym odcinku programu, do gry wróciła właśnie Wiktoria! Ta wiadomość ucieszyła Miłosza, tym bardziej, że dziewczyna postanowiła dać mu kolejną szansę i chce znów tworzyć z nim parę. Wygląda na to, że w "Hotelu Paradise" w końcu mamy happy end - tylko czy pozostali uczestnicy w końcu odpuszczą Wiktorii i będą dla niej bardziej przyjaźni? Czas pokaże.

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"

Jednak o tym, że Wiktoria może szybko wrócić do programu, fani mogli zacząć domyślać się, gdy przeczytali komentarze Miłosza i Wiktorii pod jednym z postów na jej instagramowym profilu. Dziewczyna pochwaliła się swoją piękną metamorfozą - zdecydowała się zmienić kolor włosów! Wielu fanów zostawiło mnóstwo komplementów Wiktorii i... nie zabrakło również wpisu od Miłosza.

- 😍😍😍😍😍😍 - zaczął Miłosz, a Wiktoria odpowiedziała:

- dzięki Miloszku :) może jakbym miała takie włosy na Zanzi to byś jednak mnie nie wyrzucił XDDD

- Wracaj:( nie daje rady już z Ohą. - odpowiedział na komentarz Wiktorii, Miłosz.

W konwersację tej dwójki, wtrąciła się Internautka:

- to trzeba było Wiki nie wyrzucać, a teraz chodzisz i płaczesz, że z Ohą nie wytrzymujesz. Żal, robisz to, co ci Przemek każe i się tłumaczysz, że nikt nie był za Wiki i dlatego jej nie wybrałeś. Zamiast wspierać dziewczynę, bo naprawdę wiele przeszła, to wybierać Ohę, która się nawet zachować nie potrafi - napisała fanka.

Miłosz szybko odpowiedział:

- Dobra już nie przeżywaj tylko pomóż mi przywrócić Wiki.

- oj tam oj tam;) czeka Ciebie super randka z Ohą może zadziała magiczna moc piżamki i się odmieni ;) - dodała kolejna internautka.

- Mmmmm upojna...oczyściłem umysł i duszę! - dodał ironicznie Miłosz.

- @mily_mo_ krzycz głośno 😄 może wrócę! Wszystko zależy od Ciebie! - podsumowała Wiktoria.

Jak widać, z tych niejednoznacznych komentarzy można było wywnioskować, że coś jest na rzeczy. Co więcej widać, że Wiktoria i Miłosz mają dobry kontakt po programie - myślicie, że teraz będą najsilniejszą parą, która dojdzie do wielkiego finału 4. edycji "Hotelu Paradise"? Nie możemy się doczekać, aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy tej dwójki w programie! Oby już było tylko dobrze!