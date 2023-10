Miłosz Pesta dołączył do "Hotelu Paradise All Stars". Nie wszyscy widzowie są jednak z tego powodu zadowoleni. Uważają, że uczestnik już przed programem był już w związku z inną uczestniczką formatu:

Żenada ten cały all stars.

Którą uczestniczkę mają na myśli?

"Hotel Paradise": Widzowie odkryli tajemnicę Miłosza?

Powrót Miłosza do "Hotelu Paradise" wywołał sporo emocji wśród uczestników. Widzowie jednak już wcześniej spodziewali się, że może to nastąpić, ponieważ wraz z Wiktorią Kozar oraz Blondino nagrał piosenkę, która aktualnie wykorzystywana jest w czołówce "Hotelu Paradise All Stars". Okazuje się, że czujne oko i domysły fanów szybko się sprawdziły, jednak to nie koniec teorii, które mają widzowie na temat Miłosza.

Pod postem produkcji programu na Instagramie o powrocie Miłosza do "Hotelu Paradise", pojawiły się krytyczne komentarze fanów, w których twierdzą, że uczestnik jest w związku a jego dziewczyna niedługo również wejdzie do programu.

Widzowie są pewni, że Miłosz Pesta jest w związku z Karoliną Skuratowską z "Hotelu Paradise 5" a także, że dziewczyna również pojawi się w sezonie "All stars":

- Zacznijmy od tego, że on jest z Karolina i na dniach ta Karolina wejdzie i się sparują i będą udawać relację ???????????? Żenada ten cały all star

- Już niedługo wejdzie Karolina pewnie ????

- Co to za Karolina?

- To ta, co szalała za Kasprem

To nie pierwszy raz, kiedy w sieci pojawiają się plotki, że Miłosz i Karolina z "Hotelu Paradise" są parą. O ich relacji głośno już było rok temu, jednak zdenerwowana plotkami Karolina podkreślała: "Jestem singielką. Uszanujcie moją prywatność. Jeśli będę chciała pokazać z kim się spotykam i czy łączy mnie z kimś bliższa relacja, to na pewno u mnie na profilu to zobaczycie". Myślicie, że i tym razem teorie fanów się potwierdzą? A może będzie wręcz przeciwnie?

