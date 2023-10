Michał Adamczak wygrał 4. edycję "Hotelu Paradise". Niestety, jego droga przez program wcale nie była łatwa. Zanim jeszcze Sara zaskoczyła wszystkich, z nim włącznie rozbijając w finale złotą kulę, jego zaufanie zawiodła inna uczestniczka. Mowa oczywiście o Nanie, o której Michał postanowił powiedzieć kilka szczerych słów.

Reklama

"Hotel Paradise": Michał szczerze o Nanie

Michał, który zwyciężył "Hotel Paradise" 4 niestety wrócił do domu z pustymi rękami. Wszystko to za sprawą Sary, która w finale rozbiła złotą kulę. Jednak to nie jedyny zawód, którego doświadczył w programie Michał. Wcześniej Nana złamała dane mu słowo i nie stworzyła z nim pary.

Jak wyglądają ich relacje po zakończeniu programu?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Miłosz przeżywa ciężki okres. Chodzi o Wiktorię?

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"/PLAYER.PL

Michał, zapytany przez naszą reporterkę Monikę Maszkiewicz, szczerze opowiedział jak wygląda jego relacja z Naną.

- Dwukrotnie zaufałem nie tym kobietom w tym programie. Niestety. - zaczął swoją wypowiedź Michał.

Jesteście ciekawi co powiedział dalej? Koniecznie obejrzyjcie wideo aby się dowiedzieć!

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Michał szczerze o Sarze: "Pokazała prawdziwe oblicze..."