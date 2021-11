"Hotel Paradise": Nana dopiero teraz tłumaczy się z zarzutów Michała podczas Pandory

Michał po powrocie do "Hotelu Paradise" zemści się na Nanie? Został przez nią oszukany: "To było po prostu chamskie". Nana zabrała głos w sieci.

Przed nami ostatnie "rajskie rozdanie" i finałowy tydzień w "Hotelu Paradise". Tuż przed ostatnią Pandorą uczestnicy cieszyli się z mocnego składu, w którym prawdopodobnie wejdą do finałowego tygodnia. Niestety tuż przed ostatnim "rajskim" do programu przywrócono dwóch uczestników Łukasza oraz Michała "Mike'a". Szczególnie powrót tego drugiego wywołał niepokój u Nany. W końcu kilka tygodni wcześniej zawarła z nim pakt, a na "rajskim rozdaniu" ku jego zaskoczeniu odesłała go do domu. Jego powrót może być idealną okazją na zemstę. Michał nie szczędził Nanie uszczypliwych pytań podczas "Pandory", z których nieźle musiała się tłumaczyć. Teraz zabrała głos i wytłumaczyła się, dlaczego wystawiła Michała podczas eliminacji. Oberwało się również produkcji.

"Hotel Paradise": Nana tłumaczy się

Powrót Michała i Łukasza do "Hotelu Paradise" zrobił zaskakujące roszady wśród uczestników. Efektem ich decyzji z programem musiał pożegnać się Przemek. Po jego odejściu Sara sparowała się Michałem. Odejście Przemka to nie jedyne zmartwienie uczestników. Przed nadchodzącym "rajskim rozdaniem" szczególnie niepewnie może czuć się Nana, która ma świadomość tego, że Michał będzie chciał się na niej zemścić, za to że wyeliminowała go z programu:

Od początku czułam niechęć ze strony Mike'a, bo nie chciał się ze mną nawet przywitać normalnie, ale chociaż mi podał rękę. Powiedział, że nie chce ze mną rozmawiać i na pewno będzie się chciał odegrać, bo jakąś tam dumę swoją ma - mówiła podczas Pandory

Michał nie zaprzecza, że gdy nadarzy się okazja z pewnością zawalczy o sprawiedliwość:

Jestem osobą, która zawsze oddaje z nawiązką. Zraniłaś mnie tym co zrobiłaś, przykro mi było, że do końca mnie utwierdzałaś, że mnie wybierzesz a zrobiłaś zupełnie inaczej i jakby ja tego nie zapomnę

Uczestnik ma żal do Nany:

Ty wiesz, co mi obiecałaś i do samego końca zapewniałaś mnie, że to będę ja i ja tego do końca nie rozumiem. Dla mnie to było po prostu chamskie, nieszczere i fałszywe.

Nana postanowiła skomentować ten wątek na swoim Instagramie. Zarzuciła widzom, że zbyt poważnie podchodzą do tego, co widzą na ekranie. Broniła się faktem, że w programie nie pokazano wszystkiego, co wydarzyło się pomiędzy nią a Łukaszem przed "rajskim", podczas którego wystawiła Michała. Podkreśliła, żę produkcja nie pokazała fragmentów, w których pogodziła się z Łukaszem, wyjaśnili wszystkie nieporozumienia i postanowili dać sobie kolejną szansę:

Jak mogliście zauważyć nie ma pokazanej żadnej mojej rozmowy z Łukaszem czy jak rozmawiamy sami. Trochę to dziwne prawda? Skoro nie ma pokazanej żadnej naszej rozmowy, więc nie ma też pokazanej tej rozmowy, w której Łukasz jakby przekonuje mnie, żebym go wybrała, kiedy mnie przeprasza, kiedy wyjaśniamy sobie wszystkie wcześniejsze sytuacje i to wychodzi tak jakbym ja zapewniała Mike'a: "Tak wybiorę ciebie, wybiorę ciebie" i nagle z dupy wybrała sobie Łukasza ale tak nie było, bo rozmawialiśmy o tym. Były przeprosiny i było wszystko wyjaśnione i dlatego postanowiłam wybrać Łukasza a nie Mike'a, z którym tylko się umówiłam, a z Łukaszem jednak coś mnie łączyło, o czym nie możecie widzieć, bo nie było widać naszej relacji.

Ponadto podkreśliła, że czas spędzony z Łukaszem w "Hotelu Paradise" pozwolił im wzajemnie poznać przyzwyczajenia i rytuały, co pozwoliło im się do siebie zbliżyć:

Skąd by Łukasz nagle chciał zabrać mnie do swoich dziadków? Z dupy? Nie wiem dorośli ludzie, a myślą, że reality show is real.

Przed nami ostatnie "rajskie rozdanie". Na tę chwilę singlem jest Łukasz ale jeszcze wszystko może się wydarzyć. Nie od dziś wiadomo, że single mogą niespodziewanie otrzymać możliwość zmienienia losów pozostałych mieszkańców nawet na chwilę przed eliminacjami. Jak potoczy się ostatnie "rajskie" przed finałowym tygodniem? Czy Michał zdecyduje się zrobić coś przeciwko Nanie i Łukaszowi? A może po ostatniej randce z Sarą, skupi się na utrzymaniu nowej partnerki i zapomni o urazie żywionej do Nany?