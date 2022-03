"Hotel Paradise": Marika nazwała ją "programową mendą". Jest odpowiedź Elizy

W "Hotelu Paradise 5" rodzą się pierwsze konflikty. Eliza i Marika niemal od samego początku nie umiały znaleźć wspólnego języka, a fakt, że w pewnym momencie obie były zainteresowane relacją z Jayem, tego nie ułatwiał. W dodatku to m.in. Eliza dostała możliwość zdecydowania, których trzech uczestników będzie zagrożonych wyjazdem do domu. Sfrustrowana Marika w rozmowie z uczestnikami nazwała koleżankę "największą mendą w programie". Eliza, po emisji odcinka, odniosła się do wymownego komentarza Mariki.

"Hotel Paradise 5": Eliza odpowiada na ostre słowa Mariki. Mają konflikt po programie?

Po ostatnim odcinku 'Hotelu Paradise" na Marikę spadła spora krytyka. Części widzów nie spodobała się jej reakcja na to, że Eliza i Jay będą mieli okazję do wytypowania trzech osób, które będą zagrożone odpadnięciem z programu. Marika nazwała Elizę "największą mendą w programie" i była oburzona faktem, że to właśnie nielubiana koleżanka będzie miała możliwość decydowania, kto znajdzie się w zagrożonej grupie. Eliza zareagowała na ostry osąd programowej koleżanki na Instagramie:

Ale bulwers wjechał gruby - napisała Eliza, zamieszczając na końcu wpisu emotikonę

Czy Eliza i Marika maja konflikt po programie?

Immunitet od Elizy zmienił przebieg "rajskiego rozdania". Jeszcze nie zdążyły opaść emocje po tym, jak odpadł Rafał, a Klaudia El Dursi poinformowała grupę, że będą musieli pożegnać jeszcze jednego uczestnika. O tym, kto będzie w zagrożonej grupie mieli zdecydować Jay i Eliza, jednak oni postanowili poprosić każdego z uczestników o swoje typy i zliczając ich głosy, niedługo przedstawią werdykt. Czy dowiadując się o tym Marika pożałuje przedwcześnie wypowiedzianych słów pod adresem 19-latki? A może ich konflikt eskalował jeszcze bardziej? Eliza zdradziła na Instagramie jakie ma zdanie o Marice!

Internauci chcieli znać zdanie Elizy na temat Mariki, po tym co wydarzyło się w "Hotelu Paradise" tuż po "rajskim rozdaniu". Dziewczyna nie ukrywa swojej niechęci do koleżanki z programu. W końcu to nie jest ich pierwszy konflikt, który widzowie mogli zaobserwować w programie. Oliwy do ognia dolewa fakt, że obie zainteresowane były Jayem i chociaż on aktualnie jest w parze z Elizą to nie wyklucza powrotu do Mariki. Jay przyznał, że chciałby mieć możliwość wyrzucenia Mariki z programu, jednak czy na pewno nie zmieni zdania, kiedy będą mieli ponowną okazję być blisko? Eliza nie czuje się pewnie po słowach programowego partnera i poskarżyła się Wiktorii. A jakie ma zdanie na temat Mariki?

Moje zdanie na jej temat się nie zmieniło. To co, widzieliście we wczorajszym odcinku tak naprawdę działo się od początku. Od początku byłam obgadywana czy obrażana i to nie tylko z jej strony także mam nadzieje, że teraz trochę bardziej rozumiecie moje zachowanie, że tak wybuchłam, bo to nie był pierwszy raz i wszystko się nawarstwiało.

Myślicie, że pogodziły się po programie?