Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories opublikowali nagranie, jak uciekają przed grupą mężczyzn, którzy zaczepiali ich na ulicy. Okazuje się, że podczas wycieczki do Afryki spotkał ich kolejny koszmar. Już na początku wymarzonej podróży trafili do szpitala, a teraz znów znaleźli się w niebezpieczeństwie. Sprawdźcie, co się stało!

Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" o kolejnym koszmarze na wakacjach

Eliza i Jay wzięli udział w piątej edycji "Hotelu Paradise" i są idealnym przykładem na to, że w randkowym show Telewizyjnej Siódemki można znaleźć swoją drugą połówkę. Byli uczestnicy programu do dziś tworzą szczęśliwy związek i zamieszkali razem, a ostatnio postanowili, że na kilka miesięcy wyjadą z Polski. Na początku kwietnia zakochani polecieli do Afryki. Niestety, już po kilku dniach okazało się, że Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" trafili do szpitala ponieważ dopadła ich potworna choroba.

Eliza i Jay poczuli się lepiej i mogli opuścić szpital. Teraz znowu podróżują po Afryce, a na Instagramie chętnie pokazują, jak wyglądają ich wakacje. Niestety, teraz okazuje się, że zakochani przeżyli kolejny koszmar podczas podróży!

Byliśmy ścigani przez grupę chłopaków. Ciągnęli mnie za plecak. Musieliśmy zacząć biegać- napisal Jay, którego nawet w takiej sytuacji nie opuszczał dobry humor. Wyzywali nam całą rodzinkę i biegali za nami- dodał.

Głos zabrała również Eliza, która napisała, co dokładnie wydarzyło się podczas ich podróży po Afryce. Relacja byłej uczestniczki "Hotelu Paradise" brzmi przerażająco.

Dzisiaj spotkała nas najbardziej dziwna sytuacja w Afryce. Na początku wyśmiewali się z nas bo jesteśmy biali i idziemy w deszczu. Ha ha, ale zabawne. Potem przyszli po pieniądze, gdy dostali odpowiedź, że nie to zaczęli mówić, że mamy oddać im nasze lody i ciągnąć nas za ręce, plecak- zaczęła swoją relację.

Niestety, grupa mężczyzn nie odpuszczała dlatego Eliza i Jay musieli uciekać.

Gdy znowu zaczęliśmy im odmawiać to chwilowo odpuścili, ale zaczęli wyzywać nas i naszą rodzinę. Na koniec doszli do wniosku, że spróbują nas dogonić wtedy zaczęliśmy uciekać- napisała Eliza.

Na szczęście para mogła liczyć na pomoc innych osób.

+ jest taki, że inni ludzie, którzy byli w aucie, zaczęli na nich trąbić i jakby zajężdżać im drogę, żeby umożliwić nam ucieczkę.

Mamy nadzieję, że to już koniec niebezpiecznych sytuacji, a Eliza i Jay będą mogli w spokoju cieszyć się swoją wyprawą do Afryki.

