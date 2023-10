Zwyciężczyni pierwszej edycji hitowego show TVN-u wspólnie z ukochanym wyjechała na bajeczne wakacje. Marietta Witkowska z "Hotel Paradise" nie ukrywa, że długo czekała na ten moment, ponieważ wreszcie bez krępacji może się w pełni cieszyć swoją nową sylwetką w skąpym stroju kąpielowym. Właśnie wyznała, że nie zawsze tak było. Opublikowała też zdjęcia z przeszłości, gdy jej waga była znacznie wyższa.

Reklama

"Hotel Paradise": Marietta o swoim odchudzaniu

Marietta Witkowska zdobyła ogromną popularność w pierwszej edycji "Hotelu Paradise". Wszystko przez to, że została jego zwyciężczynią. Do wielkiego finału doszła u boku Chrisa Ducci. Ich drogi jednak rozeszły się niedługo po zakończeniu show, a każde z nich zaczęło układać swoje życie na nowo. Piękna brunetka jest już mężatką. To jednak nie koniec zmian w jej życiu. Od tamtej pory Marietta z "Hotelu Paradise" przeszła totalną metamorfozę. Już jakiś czas temu zachwyciła swoich fanów, idealnie smukłą sylwetką. Nie inaczej jest tym razem, kiedy wspólnie z ukochanym, Patrykiem, wyjechała na bajeczne wakacje, na Zanzibar. Przy tej okazji pokusiła się o wyznanie:

- Patryk mi dziś zrobił pierwszą sesję na plaży. Zazwyczaj nie lubiłam takich zdjęć, brałam na wakacje statyw, żeby jakoś wyszło... Dziś oglądając te zdjęcia, czuje mega dumę za pracę, jaką włożyłam w swoje ciało. Największa moją motywacją do tego działania jestem ja sama i moje samopoczucie, gdy parzę w lustro. To mało skromne, ale czuję się bosko!

Instagram @marietta_witkowska

Zobacz także: "Hotel Paradise": Eliza wraca do sił po operacji i relacjonuje przeprowadzkę!

To nie pierwszy raz kiedy Marietta z "Hotelu Paradise" chwali się sylwetką, po tym, jak zrzuciła 20 kilogramów. Tym razem jednak pokazała także zdjęcia w bikini z przeszłości. Te pochodzą z maja 2022 roku, kiedy wybrała się na wakacje na Malediwy. Wówczas jej sylwetka prezentowała się zupełnie inaczej:

- Dla porównania tutaj zdjęcie z Malediwów, maj 2022 - skwitowała.

Na tym jednak się nie skończyło.

Instagram @marietta_witkowska

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Marek przybrał ponad 20 kg w kilka tygodni. Pokazał metamorfozę

Zwyciężczyni 1. edycji "Hotelu Paradise" przyznała, że jakiś czas temu, gdy była pełniejsza, przerabiała swoje zdjęcia tak, aby jej ciało wyglądało na nich jak najkorzystniej:

- To zdjęcie mocno przerobiłam, żeby jakoś wyglądało - napisała, publikując zdjęcie z przeszłości.

Reklama

Jednocześnie wyznała, że teraz nie ma takiej potrzeby. Widać, że w swoim ciele czuje się doskonale!

Instagram @marietta_witkowska