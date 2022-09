"Hotel Paradise 1": Marietta schudła 14 kilogramów! Pokazała efekty swojej metamorfozy. "To ciężka praca"

Miłość Chrisa i Marietty rodziła się na oczach widzów w programie " Hotel Paradise ". Początkowo nie wszyscy wierzyli w to uczucie, w końcu zasady show jasno stanowiły, że wszystkie chwyty są dozwolone. Chris i Marietta byli również pierwszymi uczestnikami, którzy na wizji powiedzieli do siebie "kocham Cię", jednak ich uczucie zostało wystawione na próbę, kiedy doszli do finału i musieli zdecydować, czy wybiorą pieniądze czy miłość. Oboje nie mieli pewności, jak zachowa się partner. Uczucie jednak zwyciężyło i jak widać z miesiąca na miesiąc staje się coraz mocniejsze. Chris rozpieszcza swoją ukochaną bez okazji! Zobacz także: Marietta i Chris z "Hotelu Paradise" w szczerej rozmowie! To nie była miłość od pierwszego wejrzenia... Chris z "Hotelu Paradise" obdarowuje Mariettę prezentami bez okazji Po zakończeniu programu Chris i Marietta zamieszkali razem w Warszawie. Uczestnik przed udziałem w programie na co dzień przebywał w Londynie, jednak ze względu na ukochaną przewartościował swoje życie. Zakochani udowodnili, że uczucie, które pojawiło się na planie reality-show nie było żadną zagrywką, ale na prawdę coś do siebie poczuli. Chris stara się dbać o ukochaną i rozpieszcza ją drobnymi gestami bez okazji. Marietta pochwaliła się pięknym bukietem róż, które dostała od partnera i napisała: Jestem totalnie zakochana w byciu rozpieszczaną 😃❤️ kocham Cię Ale z niej szczęściara! Internauci gratulują parze ich miłości: - Jaka bomba ❤️ Chris postarał się 😍 - Wyglądasz kochana przecudownie w czerwieni 😍💖 Masz wielkie szczęście że jesteś właśnie z Chrisem 😉💕 Życzę Wam duuużo miłości 😊 - Szczęściara :) ❤️ - Super♥️ taki facet to skarb😍 Pozdrawiam Was serdecznie 🤗😘 -...