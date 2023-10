Grzegorz, którego właśnie mamy okazję oglądać na szklanym ekranie w programie 'Hotel Paradise. All Stars" nieustannie zaskakuje nas nowościami ze swojego życia. Dopiero co poddał się zabiegowi przeszczepu włosów. Na tym jednak zmiany się nie kończą. Sami zobaczcie!

"Hotel Paradise": Grzegorz chwali się nowym lookiem

Bez wątpienia Grzegorz Głuszcz, który pojawił się w szóstej edycji miłosnego show TVN-u to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci show, a w dodatku medialne zwierzę. Nic więc dziwnego, że produkcja zechciała jeszcze raz zobaczyć go w akcji, na antenie "Hotelu Paradise. All Stars". W specjalnej edycji z udziałem gwiazd z poprzednich edycji energiczny trener personalny także nie zawodzi. Tego połączyła silna więź z jedną z uczestniczek, a fani podejrzewają, że Julia i Grzegorz z "Hotelu Paradise. All Stars" są parą po programie. Jak się okazuje, poza szklanym ekranem uczestnik także potrafi zaskoczyć!

Ostatnio Grzegorz z "Hotelu Paradise. All Stars" zdecydował się na odważny zabieg - ten wyjechał do Turcji, by wykonać przeszczepie włosów. Wówczas internauci od razu zobaczyli zmianę i stwierdzili, że bohater show jest niemalże nie do poznania. Tym razem z kolei zdecydował się na zupełnie inne zmiany w swoim wizerunku. W środowe popołudnie zaskoczył swoich fanów nagraniami prosto ze... studia tatuażu! Domyślacie się już chyba o jakie zmiany chodzi!

Tak! Uczestnik "Hotelu Paradise"wykonał kolejny tatuaż, naprawdę sporych rozmiarów! Okazuje się, że ten jest kontynuacją tzw. rękawa. W końcu bohater show i do tej pory mógł sie pochwalić pokaźną liczbą tatuaży na swoim ciele. Tym razem jednak na jego przedramieniu zagościły karty. Jakie mają znaczenie? Tego jeszcze nie zdradził. Jedno jednak jest pewne. Uczestnik jest bardzo zadowolony z nowego dzieła:

- Kończymy przedramię. Jaram się - napisał, pokazując nowy tatuaż.

Jak Wam się podoba?

