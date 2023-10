Eliza, którą doskonale znamy z piątej edycji "Hotelu Paradise" jak zawsze spotkała w czasie swojej podróży wiele przygód. Nie wszystkie były pozytywne. Uczestniczka miłosnego show opowiedziała o swoich wakacjach. Zdradziła także, z kim wybrała się w podróż.

W ostatnim czasie wszyscy żyją wydarzeniami ze specjalnej edycji show z udziałem gwiazd poprzednich edycji "Hotel Paradise. All Stars". Jak się okazuje, uczestnicy, którzy nie wystąpili ponownie na szklanych ekranach, także niezmiennie dostarczają nam sporej dawki emocji. Tak jest w przypadku jednej z popularniejszych par, która do dzisiaj udowadnia, że prawdziwą miłość można poznać nawet w telewizyjnym show. Ostatnio zakochani z piątej edycji odbyli długą podróż po Afryce. Po powrocie jednak Eliza z "Hotelu Paradise 5" wyjechała na wakacje bez partnera. Wówczas wszyscy snuli domysły, czy pomiędzy tą dwójką wszystko jest w porządku. Teraz uczestniczka zabrała głos w sprawie.

Bohaterka "Hotelu Paradise" odezwała się do swoich odbiorców po chwilowej przerwie:

- Słuchajcie, żyje, bo mam pełno dm co ze mną. Tyle się działo przez ten czas. Czuje się jakby minął miesiąc - zaczęła tajemniczo.

Następnie zdradziła, że na wakacje wybrała się ze swoją najlepszą przyjaciółką:

- Po pierwsze to zdradziłam, z kim jestem na wakacjach, ci co mnie uważnie śledzą wiedzą, że to moja bestie.