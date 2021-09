"Hotel Paradise": Kogo Wiktoria posłała do domu? "Podstępna żmija jadowita!" 

Dziewczyny z "Hotelu Paradise" zaczynają czuć, że pobyt w programie to nie są rajskie wakacje. Dotychczasowe relacje w show nie są jeszcze na tyle poważne, aby mogły spać spokojnie przed kolejnymi rajskimi rozdaniami. Szczególnie zagrożone czują się Karolina, Natalia i Maria. Dziś to do nowej Wiktorii należał wybór, z kim stworzy swoją pierwszą parę w programie. Randka z wszystkimi uczestnikami, oprócz Darka, bardzo jej w tym pomogła. Co więcej panowie zdeklarowali się wcześniej czy chcą budować coś z nową uczestniczką. Reakcja Wiktorii była co najmniej zastanawiająca:

A to podstępna żmija jadowita. Ja mu dam, dobrze go rozkminiłyśmy z laskami, bez kitu. Skubaniec.

Kogo wybrała?

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Kłótnia Giovanniego z uczestnikami podzieliła fanów show!

"Hotel Paradise": Wiktoria rozbiła najmocniejszą parę?

Za nami dopiero kilka pierwszych odcinków "Hotelu Paradise", więc trudno oceniać, która z par może czuć się bezpiecznie przed nadchodzącym "rajskim rozdaniem". Uczestnicy nie kryją, że nie spotkali w programie wymarzonych połówek. Przemek chce być jednak wierny Klaudii i nawet nowa Wiktoria, mimo tego, że wskazała go na swój pierwszy wybór, zorientowała się, że nie chce wchodzić pomiędzy ten duet. O ile Klaudia może odetchnąć z ulgą, tak dobrze nie mają Maria, Karolina i Natalia.

Wiktoria jako singielka miała wiele możliwości ku temu, aby poznać męską część ekipy. Jedną z nich była randka, po wygranej z dziewczynami konkurencji na równoważni. Dzięki temu mogła spotkać się z Łukaszem, Miłoszem, Przemkiem oraz Kubą. Natalia, chociaż nie dogaduje się z Darkiem, obroniła swoją parę. Uczestnik nie krył niezadowolenia i przyznał, że specjalnie będzie starał się o Wiktorię:

Muszę się zakręcić koło Wiki bardziej, żeby ona (Natalia - przyp. red.) też to widziała. (...) "Wiki posmarujesz mi plecki, bo moja para nie chce?" - śmiał się

Hotel Paradise 4, Player.pl

Fakt, że Natalia jako jedyna obroniła swojego partnera przed randką z nową nie był mu w smak:

Szczerze mówiąc, byłem trochę zawiedziony. Chyba nie jest mi dane pójść na randkę jakąkolwiek. Ja je*ie.

Sytuacja Darka i Natalii jest zdecydowanie napięta. Uczestnik postawił przyznać partnerce wprost, że będzie starał się o Wiktorię, a relację z nią opisał słowami "lepiej tydzień pojeździć sobie Rolls-Roycem niż Polonezem". Przyznał, że czuje od niej obojętność, a to nie jest w porządku kiedy inne pary, przekraczają kolejne bariery bliskości.

- Myślisz, że jak inni się migdalą, to to takie pewne jest? - zapytała

- Raczej nie, ale Przemka jestem pewny to co oni pokazują to jest raczej szczere, to jest coś czego brakuje naszej parze.

- To Tobie

- Ja wiem, że tobie odpowiada, że ty niczego nie chcesz i ja to szanuje

- Dla mnie to jest zbawcze

- Jak mam być szczery to mi się to nie podoba

- Ja serio myślałam, że mamy tę sztamę i idziemy do finału razem, poważnie. Zobaczysz, że ja będę w finale, trzymaj się mnie.

Pewność siebie Natalii nie jest jednak do końca taka mocna jak w rozmowie z Darkiem, co przyznała przed dziewczynami. Swoją pewność siebie zatraciły również Karolina, która tworzy parę z Miłoszem oraz Maria, która zdaje się nie mieć szans u Kuby.

Hotel Paradise 4, Player.pl

Kluczowe dla losów uczestników w programie okazało się być zakończenie randki uczestników z Wiktorią. Zostawiając w specjalnie przygotowanym plecaku drewniane serce, musieli się zdeklarować czy chcą stworzyć z nią nowy związek. Ostatecznie okazało się, że tylko jeden z panów zdecydował się na ten krok, a fakt, kim był nie do końca spodobał się Wice:

A to podstępna żmija jadowita. Ja mu dam, dobrze go rozkminilyśmy z laskami, be kitu. Skubaniec - podsumowała.

Hotel Paradise 4, Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise": Kara zaśpiewa piosenkę do 5. edycji show? Odpowiedziała!

Kto zdecydował się na ten krok? Tego dowiemy się dopiero w kolejnym odcinku. Czy ta deklaracja i ostateczna decyzja Wiktorii w konsekwencji odeśle jedną uczestniczkę do domu?